Döntött a jegybank, ez jót tehet a forint árfolyamának is

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Az előző, augusztusi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. Akkor a tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A testület egyöntetű értékelése az volt: a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges.

A döntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt. Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

A döntés után az forint árfolyama 389 forintos szintre erősödött az euróval szemben.