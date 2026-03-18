Közel-keleti háború: menekülőúton az olaj, újra szállíthat a világ egyik kulcsszereplője

Szerdától ismét a Perzsa-öblöt és vele együtt az elzárt Hormuzi-szorost elkerülő útvonalon juthat olaj a világpiacra, ami mérsékelheti az olajárrobbanást – számolt be a közel-keleti háború új fejleményeiről a Bloomberg értesüléseire hivatkozva a Világgazdaság.

Mint írták,

Irak megállapodott Kurdisztánnal arról, hogy szerdán a félautonóm régió területén újraindítják egy fontos olajvezeték működését, amelyen Törökországba szállítanak olajat.

A vezeték a kurdisztáni és a kirkuki mezőkről szállít olajat Törökország mediterrán kikötőjébe, Ceyhanba, messze a konfliktus sújtotta Perzsa-öböltől. A csővezeték-hálózaton keresztüli szállításokat a hónap elején állították le egy elővigyázatossági intézkedés részeként.

Értesülések szerint Irak az északi vezetéken keresztül legalább napi 150–200 ezer hordót képes szállítani Kirkukból, emellett napi 210 ezer hordót Kurdisztánból. Azt írják, a vezeték újraindítása komoly segítséget jelenthet az OPEC második legnagyobb termelőjének, miután a Hormuzi-szoros lezárása kitermeléscsökkentésre kényszerítette.

Mint ismert, a globális olajpiacot felkavarta az iráni háború: Irán a térségben energiaipari létesítményeket támadott, és a Hormuzi-szoroson átmenő forgalmat is elfojtotta. Ez arra kényszerítette a termelőket – köztük Irakot is –, hogy milliós nagyságrendben csökkentsék a kitermelést, ami felhajtotta az árakat és versenyfutást indított az importőrök között az olajért.

A közel-keleti háború hatására jelentősen csökkent Irak olajkivitele

Irak a háború előtt a kőolajának jelentős részét a dél-iraki Bászra kikötőjéből exportálta ezen a tengeri útvonalon keresztül. A szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási folyosója, ahol naponta hatalmas mennyiségű nyersolaj halad át. A helyzet azonban drámaian megváltozott, miután Irán az izraeli–amerikai támadásokra válaszul gyakorlatilag megbénította a hajóforgalmat a térségben.

A miniszter szerint Irak jelenleg napi 1,3-1,4 millió hordót termel, szemben a Hormuzi-szoros lezárása előtti 4,3 millió hordóval, ami Bagdad számára különösen súlyos probléma, mivel gazdasága nagyban függ az olajexportból származó bevételektől.

A Bloomberg úgy tudja, az iraki kormány más lehetőségeket is vizsgál arra, hogy minél több olajat exportálhasson.

Jöhet a kétszáz dolláros olajár – több kellhet a négyszázmillió hordós tartaléknál

Irán felhívta a figyelmet: a világnak érdemes felkészülnie fel arra, hogy az olajár akár hordónként kétszáz dollárig is emelkedhet. A fenyegetés akkor hangzott el, amikor a térségben zajló háború már komoly zavarokat okozott az energiaszállításban, különösen a kulcsfontosságú Hormuzi-szorosnál. A szakértők szerint még a négyszázmillió hordós stratégiai készlet felszabadítása sem biztos, hogy elegendő lenne egy tartós olajárrobbanás megfékezésére.