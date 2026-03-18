Hatvanöt család otthonának felújítását segíti a Mészáros-csoport

Az idei felhívásra összesen 93 pályázat érkezett, amelyek közül 65 felelt meg a kiírás feltételeinek. A nyertes családok egyenként kétmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a kapott összeget jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítják. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.

A pályázatok eredményhirdetése és az oklevelek ünnepélyes átadása március 17-én a bicskei Petőfi Művelődési Központban volt, ahol beszédet mondott a program jelentőségéről és céljairól Mészáros Lőrinc, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere és Némethné Horváth Nikoletta, a Hátrányos Helyzetű és Nehéz Sorsú Emberekért Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

„Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, amelyek itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír” – hangsúlyozta beszédében Mészáros Lőrinc.

A támogatási program egyben azt a törekvést is szolgálja, hogy a negyven év alatti fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket, továbbá a kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát a fiatal generációk számára.

„A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott hetvenezer forintos támogatással, illetve a negyvenezer forint értékű baba-mama csomagokkal” – emelte ki Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere.

A pályáztatás a korábbi évekhez hasonlóan a Hátrányos Helyzetű és Nehéz Sorsú Emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott.