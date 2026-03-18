jótékonyságMészáros Csoportotthonfelújítás

Hatvanöt család otthonának felújítását segíti a Mészáros-csoport

Összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre 65 bicskei család. Az idén második alkalommal meghirdetett program pályáztatása ismét a Hátrányos Helyzetű és Nehéz Sorsú Emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott – derül ki a Mészáros-csoport lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 12:23
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei felhívásra összesen 93 pályázat érkezett, amelyek közül 65 felelt meg a kiírás feltételeinek. A nyertes családok egyenként kétmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a kapott összeget jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítják. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.

Mészáros Csoport, Mészáros Lőrinc
Mészáros Lőrinc: A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek (Fotó: Mészáros-csoport)

A pályázatok eredményhirdetése és az oklevelek ünnepélyes átadása március 17-én a bicskei Petőfi Művelődési Központban volt, ahol beszédet mondott a program jelentőségéről és céljairól Mészáros Lőrinc, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere és Némethné Horváth Nikoletta, a Hátrányos Helyzetű és Nehéz Sorsú Emberekért Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

„Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, amelyek itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír” – hangsúlyozta beszédében Mészáros Lőrinc.

A támogatási program egyben azt a törekvést is szolgálja, hogy a negyven év alatti fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket, továbbá a kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát a fiatal generációk számára.

„A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott hetvenezer forintos támogatással, illetve a negyvenezer forint értékű baba-mama csomagokkal” – emelte ki Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere.

A pályáztatás a korábbi évekhez hasonlóan a Hátrányos Helyzetű és Nehéz Sorsú Emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott.

„Megtisztelő, hogy egy ilyen kis alapítvány, mint a miénk, ekkora lehetőséget kapott arra, hogy ilyen nagy változást hozzon a családok életébe. Mindannyian tudjuk, hogy a biztonságos, meleg otthon az alapja mindennek. A gyermekek nyugodt fejlődésének, a családok kiegyensúlyozott életének. Ez a kétmillió forint sokkal több mint pénzösszeg. Ez azt jelenti, hogy lecserélhető a régi, veszélyes kazán, szigetelhető a ház a kisebb rezsiért vagy biztonságossá tehető a tető. Ez a jövőbe fektetett bizalom” – emelte ki köszöntőjében Némethné Horváth Nikoletta.

Nem először segít Bicskén a Mészáros-csoport

A kezdeményezés nem az első együttműködés Bicske városával. A Mészáros-csoport a város önkormányzatával közösen az elmúlt években több jelentős fejlesztést is támogatott. 2025-ben a vállalat karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány egy 23 millió forint értékű gyorsbeavatkozó jármű beszerzésével segítette a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság munkáját. 2024 májusában a Bicskei Támogató Szolgálat egy több mint húszmillió forint értékű Volkswagen Caravelle rokkantszállító gépjárművel gazdagodott. Korábban, 2021-ben a szervezet százmillió forinttal járult hozzá egy Európában is ritkaságnak számító, modern kialakítású tűzoltó gépjárműfecskendő beszerzéséhez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.