európai néppárttisza pártmagyar péterdömötör csaba

Miért hallgat Magyar Péter Európa legfontosabb ügyéről? + videó

A szegedi gyűlés után elhangzott beszédében Magyar Péter ismét emelt hangon támadta politikai ellenfeleit, ám egyetlen szóval sem reagált az európai politika legégetőbb témájára: az Ukrajna számára tervezett pénzügyi csomagra és annak következményeire.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 20:58
Tisza Párt, Magyar Péter
Fotó: Kurucz Árpád
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egy politikai beszéd stílusa mindig ízlés kérdése, de én nagyon rég nem hallottam olyan beszédet, amelyet szinte végig ordibálva adnak elő. Persze lehet, hogy csak én hallgatok kevés Magyar Pétert. Ennél is fontosabb, hogy miről beszélt, illetve miről nem – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba a Tisza Párt szombati szegedi rendezvényére reagálva.

20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz európai parlamenti képviselője kiemelte, 

az elmúlt hetekben az egész európai politika első számú témája az Ukrajnának szánt nagy pénzügyi csomag volt. Azon belül is az, hogy miből fedezzék az ehhez tervezett 50 ezermilliárd forintnyi összeget. Nem volt médium a földrészen, amely ne címlapokon taglalta volna az ügyet, és nem volt politikus, aki ne foglalt volna állást. Nem úgy Magyar Péter, aki hallgat. A mai beszédében egyetlen szótagnyi beszédrészletet sem szentelt annak, hogy mit gondol erről az ügyről, ami egyébként minden európai ország költségvetését meghatározza jó pár évre.

Dömötör szerint a Tisza Párt elnöke azért hallgat, mert a leghangosabb háborús héják között ül az Európai Néppárt padsoraiban. 

Von der Leyen asszony és Weber úr másról sem beszéltek egész héten, például a strasbourgi plenáris ülésen is, hogy minden tagországnak kötelessége összedobni a következő háborúfinanszírozási részletet. Végül Belgium és a V3-ak ellenállása miatt nem az orosz lefoglalt vagyon felhasználása, hanem közös hitelfelvétel mellett döntöttek, amelyből mi kimaradunk

– tette hozzá a politikus. Elmondta, Magyar Péter arról sem szólt egy szót sem, hogy a tiszás képviselők pár napja azt is megszavazták Strasbourgban, hogy Ukrajna férjen hozzá a hadi célokat szolgáló új uniós alapokhoz, ami a háborúfinanszírozás egy másik módja. Tehát azt a pénzt, amit a magyar gazdáktól is elvesznek, az ukránok költhetik majd el. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Háborúellenes gyűlés

A politikai szezont kiütéses győzelemmel fejezi be Orbán Viktor

Háborúellenes gyűlés 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu