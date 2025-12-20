Miért hallgat Magyar Péter Európa legfontosabb ügyéről? + videó

– Egy politikai beszéd stílusa mindig ízlés kérdése, de én nagyon rég nem hallottam olyan beszédet, amelyet szinte végig ordibálva adnak elő. Persze lehet, hogy csak én hallgatok kevés Magyar Pétert. Ennél is fontosabb, hogy miről beszélt, illetve miről nem – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba a Tisza Párt szombati szegedi rendezvényére reagálva.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fidesz európai parlamenti képviselője kiemelte,

az elmúlt hetekben az egész európai politika első számú témája az Ukrajnának szánt nagy pénzügyi csomag volt. Azon belül is az, hogy miből fedezzék az ehhez tervezett 50 ezermilliárd forintnyi összeget. Nem volt médium a földrészen, amely ne címlapokon taglalta volna az ügyet, és nem volt politikus, aki ne foglalt volna állást. Nem úgy Magyar Péter, aki hallgat. A mai beszédében egyetlen szótagnyi beszédrészletet sem szentelt annak, hogy mit gondol erről az ügyről, ami egyébként minden európai ország költségvetését meghatározza jó pár évre.

Dömötör szerint a Tisza Párt elnöke azért hallgat, mert a leghangosabb háborús héják között ül az Európai Néppárt padsoraiban.

Von der Leyen asszony és Weber úr másról sem beszéltek egész héten, például a strasbourgi plenáris ülésen is, hogy minden tagországnak kötelessége összedobni a következő háborúfinanszírozási részletet. Végül Belgium és a V3-ak ellenállása miatt nem az orosz lefoglalt vagyon felhasználása, hanem közös hitelfelvétel mellett döntöttek, amelyből mi kimaradunk

– tette hozzá a politikus. Elmondta, Magyar Péter arról sem szólt egy szót sem, hogy a tiszás képviselők pár napja azt is megszavazták Strasbourgban, hogy Ukrajna férjen hozzá a hadi célokat szolgáló új uniós alapokhoz, ami a háborúfinanszírozás egy másik módja. Tehát azt a pénzt, amit a magyar gazdáktól is elvesznek, az ukránok költhetik majd el.