ukrajnaLavrovoroszország

Lavrov bírálta a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldését célzó európai javaslatot

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton Kairóban bírálta a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldésére vonatkozó európai javaslatot, amelynek célja a biztonság szavatolása lenne a konfliktus megoldásának keretében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 23:36
Szergej Lavrov Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
„Nem annyira biztonságról, mint inkább egy újabb szemtelen, mondhatni arcátlan kísérletről van szó, amellyel katonai ellenőrzést akarnak megvalósítani Ukrajna területén, amely ugródeszka lenne Oroszország fenyegetéséhez” – jelentette ki Lavrov. 

Szergej Lavrov Fotó: AHMED HASAN / AFP
Az orosz külügyminiszter, aki az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozásán vett részt az egyiptomi fővárosban, az értekezlet eredményeit összegezve közölte: Oroszország és az afrikai országok közös közleményben erősítették meg, hogy minél előbb rendezni kell a palesztin kérdést. 

Világosan megerősítettük közös álláspontunkat azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ vonatkozó határozataival teljes összhangban minél előbb rendezni kell a palesztin problémát

– mondta az orosz külügyminiszter. 

A tanácskozáson, amelyen Lavrov mellett több mint ötven afrikai ország és több regionális szervezet képviselője vett részt, az orosz külügyminiszter közölte, hogy az orosz-afrikai partnerség fokozatosan fejlődik minden területen. Hozzátette: folytatódik a tartalmas, hiteles politikai párbeszéd, a felső és a legfelsőbb szinteken egyaránt. 

Oroszország nagy figyelmet szentel az afrikai kontinens biztonsági kérdéseinek

– mondta Lavrov. Hozzátette, ez a feltétele a töretlen társadalmi-gazdasági fejlődésnek. 

Oroszország mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja jelentős részt vállal a konfliktusok rendezésében és megelőzésében Afrikában, támogatja az afrikai országokat a nemzetbiztonság erősítésében, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kihívások legyőzésében, a terrorizmus és a szélsőségesség elleni harcban, valamint a környezeti katasztrófák és a nagyobb járványok elleni küzdelemben

– szögezte le az orosz külügyminiszter. Az Oroszország-Afrikai Partnerségi Fórum első tanácskozását 2024-ben tartották Szocsiban - írta az MTI.

Borítókép: Szergej Lavrov (Fotó: AFP)

 

