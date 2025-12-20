Lavrov bírálta a többnemzetiségű erő Ukrajnába küldését célzó európai javaslatot

„Nem annyira biztonságról, mint inkább egy újabb szemtelen, mondhatni arcátlan kísérletről van szó, amellyel katonai ellenőrzést akarnak megvalósítani Ukrajna területén, amely ugródeszka lenne Oroszország fenyegetéséhez” – jelentette ki Lavrov.

Szergej Lavrov Fotó: AHMED HASAN / AFP

Az orosz külügyminiszter, aki az Oroszország-Afrika Partnerségi Fórum második külügyminiszteri tanácskozásán vett részt az egyiptomi fővárosban, az értekezlet eredményeit összegezve közölte: Oroszország és az afrikai országok közös közleményben erősítették meg, hogy minél előbb rendezni kell a palesztin kérdést.

Világosan megerősítettük közös álláspontunkat azzal kapcsolatban, hogy az ENSZ vonatkozó határozataival teljes összhangban minél előbb rendezni kell a palesztin problémát

– mondta az orosz külügyminiszter.