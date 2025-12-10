Lavrov szerint az amerikai békekezdeményezést Európa blokkolja

Lavrov szerint Trump elnök a hivatalba lépése után gyorsan felismerte azokat az okokat, amelyek Oroszország értelmezése szerint elkerülhetetlenné tették az ukrajnai háború kitörését. Elmondása alapján Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott olyan javaslatokat juttatott el Moszkvába, amelyek az ukrajnai nemzeti kisebbségek és vallási közösségek jogainak biztosítására irányulnak – számolt be az Origo.

Lavrov szerint az EU lépései lassítják és nehezítik a tárgyalásos rendezést. Fotó: AFP/Ramil Sitdikov