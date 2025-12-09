Európai UnióOroszországKallasháborúellenvéleményEgyesült Államokbiztonságpolitika

Brüsszel megsértődött, amikor Trump kimondta az igazságot

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nem bírja a kritikát. Brüsszel élesen reagált Washington értékelésére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 17:48
az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője / az Európai Bizottság alelnöke
Forrás: AFP
Az Európai Unió a szabadság lényegét jelenti, és az Egyesült Államok részéről megfogalmazott kritikáknak nem az EU-t, hanem talán Oroszországot kellene célba venniük – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben. Az Egyesült Államok által a múlt héten közzétett nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása, nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.

Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője / az Európai Bizottság alelnöke
Kaja Kallas az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője, az Európai Bizottság alelnöke. Fotó: AFP

Kaja Kallas erős kiállást sürget

Kallas az Európai Parlament külügyi bizottságának ülésén tartott beszédében, a dokumentumra reagálva felhívta a figyelmet: az amerikai nemzetbiztonsági stratégia arra figyelmeztet, hogy Európának magabiztosabbnak kell lennie Oroszországgal szemben. Ugyanakkor – vélte – olykor saját szövetségeseivel szemben is, köztük az Egyesült Államokkal. – Állampolgárként, aki élt autokrata rendszerben – ahogyan sokan mások is Európában –, biztosan mondhatom: az Európai Unió a szabadság lényegét jelenti – fogalmazott. Hangsúlyozta: míg Oroszországban tiltott az ellenvélemény, nem létezik szabad média, a politikai ellenzéket elnyomják és a közösségi platformok, például az X közösségi platform használatát is korlátozzák, addig az Európai Unió 27 országa önként döntött úgy, hogy együtt dolgozik, és még több ország várja, hogy csatlakozhasson. Ez is mutatja, kik vagyunk – hangsúlyozta. 

A főképviselő kiemelte: teljes körű háború zajlik a kontinensen, amely próbára teszi a szabályokon alapuló nemzetközi rendet. Emlékeztetett, hogy az EU rekordösszegű támogatást nyújtott Ukrajna védelméhez, és öt nagy szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen, amelyek több tízmilliárd eurótól fosztották meg Moszkvát.

 Most ki kell tartanunk. Az ukrajnai háború azért húzódik el, mert Oroszország nem hajlandó megállni. Vlagyimir Putyin úgy tesz, mintha Európa akadályozná a békét, holott semmi sem áll távolabb az igazságtól – mondta. Hozzátette: sokat számít, hogyan ér véget a háború, mivel senkinek nem áll érdekében, hogy Oroszország visszatérjen, és még többet akarjon. A jelenlegi ukrajnai támogatás költsége eltörpül ahhoz képest, amit egy teljes körű európai uniós háború jelentene – mutatott rá.

Kallas szerint Európa gazdasági súlya alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a háború igazságos lezárásához, de ezt a súlyt használni is kell.

Sürgette az uniós jóvátételi hitel előmozdítását és további szankciók bevezetését. Felhívta a figyelmet a Nemzetközi Valutaalap becslésére, miszerint Ukrajnának 2026–2027-ben mintegy 135 milliárd euróra lesz szüksége. Ha megadjuk Ukrajnának a szükséges eszközöket, az nem a háborút hosszabbítja meg, hanem segíti a lezárását – vélekedett.

 

Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője, az Európai Bizottság alelnöke (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

