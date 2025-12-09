Brüsszel megsértődött, amikor Trump kimondta az igazságot

Kaja Kallas erős kiállást sürget

Kallas az Európai Parlament külügyi bizottságának ülésén tartott beszédében, a dokumentumra reagálva felhívta a figyelmet: az amerikai nemzetbiztonsági stratégia arra figyelmeztet, hogy Európának magabiztosabbnak kell lennie Oroszországgal szemben. Ugyanakkor – vélte – olykor saját szövetségeseivel szemben is, köztük az Egyesült Államokkal. – Állampolgárként, aki élt autokrata rendszerben – ahogyan sokan mások is Európában –, biztosan mondhatom: az Európai Unió a szabadság lényegét jelenti – fogalmazott. Hangsúlyozta: míg Oroszországban tiltott az ellenvélemény, nem létezik szabad média, a politikai ellenzéket elnyomják és a közösségi platformok, például az X közösségi platform használatát is korlátozzák, addig az Európai Unió 27 országa önként döntött úgy, hogy együtt dolgozik, és még több ország várja, hogy csatlakozhasson. – Ez is mutatja, kik vagyunk – hangsúlyozta.

A főképviselő kiemelte: teljes körű háború zajlik a kontinensen, amely próbára teszi a szabályokon alapuló nemzetközi rendet. Emlékeztetett, hogy az EU rekordösszegű támogatást nyújtott Ukrajna védelméhez, és öt nagy szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen, amelyek több tízmilliárd eurótól fosztották meg Moszkvát.

– Most ki kell tartanunk. Az ukrajnai háború azért húzódik el, mert Oroszország nem hajlandó megállni. Vlagyimir Putyin úgy tesz, mintha Európa akadályozná a békét, holott semmi sem áll távolabb az igazságtól – mondta. Hozzátette: sokat számít, hogyan ér véget a háború, mivel senkinek nem áll érdekében, hogy Oroszország visszatérjen, és még többet akarjon. A jelenlegi ukrajnai támogatás költsége eltörpül ahhoz képest, amit egy teljes körű európai uniós háború jelentene – mutatott rá.