– Az Európai Unió a szabadság lényegét jelenti, és az Egyesült Államok részéről megfogalmazott kritikáknak nem az EU-t, hanem talán Oroszországot kellene célba venniük – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője kedden Brüsszelben. Az Egyesült Államok által a múlt héten közzétett nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása, nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.
Brüsszel megsértődött, amikor Trump kimondta az igazságot
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője nem bírja a kritikát. Brüsszel élesen reagált Washington értékelésére.
Kaja Kallas erős kiállást sürget
Kallas az Európai Parlament külügyi bizottságának ülésén tartott beszédében, a dokumentumra reagálva felhívta a figyelmet: az amerikai nemzetbiztonsági stratégia arra figyelmeztet, hogy Európának magabiztosabbnak kell lennie Oroszországgal szemben. Ugyanakkor – vélte – olykor saját szövetségeseivel szemben is, köztük az Egyesült Államokkal. – Állampolgárként, aki élt autokrata rendszerben – ahogyan sokan mások is Európában –, biztosan mondhatom: az Európai Unió a szabadság lényegét jelenti – fogalmazott. Hangsúlyozta: míg Oroszországban tiltott az ellenvélemény, nem létezik szabad média, a politikai ellenzéket elnyomják és a közösségi platformok, például az X közösségi platform használatát is korlátozzák, addig az Európai Unió 27 országa önként döntött úgy, hogy együtt dolgozik, és még több ország várja, hogy csatlakozhasson. – Ez is mutatja, kik vagyunk – hangsúlyozta.
A főképviselő kiemelte: teljes körű háború zajlik a kontinensen, amely próbára teszi a szabályokon alapuló nemzetközi rendet. Emlékeztetett, hogy az EU rekordösszegű támogatást nyújtott Ukrajna védelméhez, és öt nagy szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen, amelyek több tízmilliárd eurótól fosztották meg Moszkvát.
– Most ki kell tartanunk. Az ukrajnai háború azért húzódik el, mert Oroszország nem hajlandó megállni. Vlagyimir Putyin úgy tesz, mintha Európa akadályozná a békét, holott semmi sem áll távolabb az igazságtól – mondta. Hozzátette: sokat számít, hogyan ér véget a háború, mivel senkinek nem áll érdekében, hogy Oroszország visszatérjen, és még többet akarjon. A jelenlegi ukrajnai támogatás költsége eltörpül ahhoz képest, amit egy teljes körű európai uniós háború jelentene – mutatott rá.
Kallas szerint Európa gazdasági súlya alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a háború igazságos lezárásához, de ezt a súlyt használni is kell.
Sürgette az uniós jóvátételi hitel előmozdítását és további szankciók bevezetését. Felhívta a figyelmet a Nemzetközi Valutaalap becslésére, miszerint Ukrajnának 2026–2027-ben mintegy 135 milliárd euróra lesz szüksége. – Ha megadjuk Ukrajnának a szükséges eszközöket, az nem a háborút hosszabbítja meg, hanem segíti a lezárását – vélekedett.
Borítókép: Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője, az Európai Bizottság alelnöke (Fotó: AFP)
