Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Kallas megerősítette: Európa nem vett részt az új béketerv kidolgozásában

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője csütörtökön megerősítette, hogy az európaiakat nem vonták be a készülő amerikai–orosz béketerv előkészítésébe. A 28 pontból álló javaslat jelentős ukrán engedményeket tartalmazna, amelyekre Kijev várhatóan nem lesz nyitott. Több európai külügyminiszter szerint semmilyen egyeztetés nem történt velük a folyamatról. Az EU hangsúlyozza: tartós és igazságos békét szeretne, és csak egy olyan béketerv lehet életképes, amelyet az ukránok és az európaiak is támogatnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 18:04
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij
Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
A nyilvánosságra került új béketerv értelmében – többek között – Ukrajnának vállalnia kellene katonai képességeinek csökkentését és az oroszok által nem ellenőrzött ukrán területek átadását is. Az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas csütörtökön kijelentette, hogy az európaiakat nem vonták be abba a 28 pontos béketervbe, amelyet az USA és Oroszország állítólag az ukrajnai háború lezárása érdekében dolgozott ki – írja az Euractive.

Európa nem vett részt az új béketerv kidolgozásában
Európa nem vett részt az új béketerv kidolgozásában
Fotó: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla a Trump-adminisztráció előállt egy béketervvel, ami az ukrán elnök számára nehezen elfogadható engedményeket tartalmaz: 

  • az ukrán hadsereg létszámának felére csökkentését, 
  • visszavonulást a Luhanszki és Donyecki területekről – amelyeket jelenleg nem Oroszország ellenőriz,
  • a béketerv azt is követeli Ukrajnától, hogy mondjon le a békefenntartókra vonatkozó igényéről, 
  • a terv azt is kiköti, hogy „legalább néhány évig” mondjon le a NATO-csatlakozásról.

Orosz–ukrán béketerv Európa nélkül?

Az Axios értesülései szerint az amerikai tisztviselők elkezdték bevonni európai partnereiket, ám több külügyminiszter is cáfolta, hogy bármilyen formában konzultáltak volna velük a tervek kidolgozása során. Az EU külügyminiszterei csütörtökön Brüsszelben ültek össze, hogy több kérdésről is tárgyaljanak, köztük az ukrajnai helyzetről, a gázai béketörekvésekről, valamint a száhel-övezeti és szudáni fejleményeiről. Arra a kérdésre, hogy Európa részt vett-e az új ukrajnai béketerv kidolgozásában, az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas azt válaszolta: 

Nem tudok róla.

Kallas hangsúlyozta, hogy az EU a tartós és igazságos békét támogatja Ukrajnában, és hozzátette: 

Üdvözlünk minden erőfeszítést, amely ezt segíti [...] Ahhoz, hogy bármilyen terv működjön, azt az ukránoknak és az európaiaknak is támogatniuk kell.

A külügyi vezető mérsékelte a várakozásokat. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter eközben arra hívta fel a figyelmet, hogy „Európa Ukrajna fő támogatója, anyagilag és katonailag egyaránt”.

Európa biztonsága nőni vagy csökkenni fog attól függően, hogyan ér véget ez a háború [...] Ezért Európa természetesen igényt tart arra, hogy részt vegyen ezekben a döntésekben

 – mondta Sikorski.

Borítókép: Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

