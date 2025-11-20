Kallas megerősítette: Európa nem vett részt az új béketerv kidolgozásában

A nyilvánosságra került új béketerv értelmében – többek között – Ukrajnának vállalnia kellene katonai képességeinek csökkentését és az oroszok által nem ellenőrzött ukrán területek átadását is. Az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas csütörtökön kijelentette, hogy az európaiakat nem vonták be abba a 28 pontos béketervbe, amelyet az USA és Oroszország állítólag az ukrajnai háború lezárása érdekében dolgozott ki – írja az Euractive.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla a Trump-adminisztráció előállt egy béketervvel, ami az ukrán elnök számára nehezen elfogadható engedményeket tartalmaz:
- az ukrán hadsereg létszámának felére csökkentését,
- visszavonulást a Luhanszki és Donyecki területekről – amelyeket jelenleg nem Oroszország ellenőriz,
- a béketerv azt is követeli Ukrajnától, hogy mondjon le a békefenntartókra vonatkozó igényéről,
- a terv azt is kiköti, hogy „legalább néhány évig” mondjon le a NATO-csatlakozásról.
