Kallas megerősítette: Európa nem vett részt az új béketerv kidolgozásában

A nyilvánosságra került új béketerv értelmében – többek között – Ukrajnának vállalnia kellene katonai képességeinek csökkentését és az oroszok által nem ellenőrzött ukrán területek átadását is. Az EU külügyi vezetője, Kaja Kallas csütörtökön kijelentette, hogy az európaiakat nem vonták be abba a 28 pontos béketervbe, amelyet az USA és Oroszország állítólag az ukrajnai háború lezárása érdekében dolgozott ki – írja az Euractive.

Európa nem vett részt az új béketerv kidolgozásában

Fotó: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla a Trump-adminisztráció előállt egy béketervvel, ami az ukrán elnök számára nehezen elfogadható engedményeket tartalmaz: