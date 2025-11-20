orosz-ukrán háborúUkrajnaZelenszkijkorrupció

McAllister üzenete sokkolhatta Ukrajna vezetését

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának vezetője szerint az EU nem tervezi Ukrajna gyorsított felvételét. A tagság alapfeltétele, hogy a háborús konfliktust rendeződjön Oroszországgal és az uniós csatlakozási kritériumok teljesüljenek. A felvételhez pedig minden tagállam egyhangú beleegyezésére lesz szükséges, miközben több aggály is felmerült Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán, például a korrupció miatt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 13:14
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der leyen és Antonio Costa (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der leyen és Antonio Costa (Fotó: AFP) Fotó: NICOLAS TUCAT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

David McAllister, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának vezetője kijelentette, hogy Ukrajna EU-csatlakozásáról csak az orosz–ukrán háború lezárása után lehet beszélni, számolt be az Origo. Kiemelte, hogy a csatlakozási kérelmet kizárólag az ország teljesítménye alapján kell elbírálni és az unió nem tervezi Ukrajna integrációjának felgyorsítását – írja az Irish Sun.

David McAllister az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke félreérhetetlen üzenetet küldött Ukrajnának
David McAllister, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke félreérhetetlen üzenetet küldött Ukrajnának. Fotó: DPA/Hauke-Christian Dittrich

Ukrajna 2022-ben kapta meg a jelöltstátuszt az Oroszországgal kiéleződött konfliktus után. Bár Volodimir Zelenszkij a folyamat felgyorsítását kérte az EU-tól, Brüsszel a 2030-as céldátumot jelölte meg. Az Európai Bizottság kiemelten kezeli a korrupcióellenes szabályok betartását, különösen a közelmúltban kirobbant, Zelenszkij belső körét érintő korrupciós ügy fényében, amely röviddel azután tört ki, hogy az elnök ellenőrzés alá akarta vonni a korrupcióellenes szerveket.

A belépés üteme nem gyorsítható az érdemeken felül

– hangsúlyozta McAllister, hozzátéve, hogy a tagság kizárólag a koppenhágai kritériumok, a jogállamiság és az intézményi felkészültség teljesítésén fog alapulni. Ami csak az orosz–ukrán béke megvalósulása után válik lehetségessé. A viták nem a feltételek megkerüléséről szólnak, hanem arról, hogy a folyamat gyorsabban megvalósulhat-e, amennyiben a szigorú előfeltételek teljesülnek.

A csatlakozáshoz azonban mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges. Magyarország, Szlovákia és Lengyelország kifogásolta a magas költségeket, a biztonsági kockázatokat és az intézményi felkészületlenséget is. Eközben Oroszország azt állítja, hogy nem akadályozza Ukrajna EU-csatlakozását. Szergej Lavrov külügyminiszter az EU-t „agresszív katonai-politikai blokként” és a NATO „terjeszkedéseként” írta le.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Kínos részletek szivárogtak ki Zelenszkijék frakcióüléséről

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu