McAllister üzenete sokkolhatta Ukrajna vezetését

David McAllister, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának vezetője kijelentette, hogy Ukrajna EU-csatlakozásáról csak az orosz–ukrán háború lezárása után lehet beszélni, számolt be az Origo. Kiemelte, hogy a csatlakozási kérelmet kizárólag az ország teljesítménye alapján kell elbírálni és az unió nem tervezi Ukrajna integrációjának felgyorsítását – írja az Irish Sun.

David McAllister, az Európai Parlament Külügyi Bizottságának elnöke félreérhetetlen üzenetet küldött Ukrajnának. Fotó: DPA/Hauke-Christian Dittrich

Ukrajna 2022-ben kapta meg a jelöltstátuszt az Oroszországgal kiéleződött konfliktus után. Bár Volodimir Zelenszkij a folyamat felgyorsítását kérte az EU-tól, Brüsszel a 2030-as céldátumot jelölte meg. Az Európai Bizottság kiemelten kezeli a korrupcióellenes szabályok betartását, különösen a közelmúltban kirobbant, Zelenszkij belső körét érintő korrupciós ügy fényében, amely röviddel azután tört ki, hogy az elnök ellenőrzés alá akarta vonni a korrupcióellenes szerveket.