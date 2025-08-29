Korrupciógyanú az új ukrán csodafegyver gyártója körül

Vizsgálódik a korrupcióellenes hatóság a Fire Point ukrán fegyvergyártó cégnél. A cég azután került a hivatal látókörébe miután felmerült a korrupció gyanúja több beszerzés körül is – írja a Kyiv Independent.

A jelenlegi információk szerint a cég félrevezette a kormányzatot a beszerzések kapcsán, és túlárazva kínálta termékeit. Az eset különösen problémás, miután a céget most emelte pajzsára az ukrán vezetés az új, Flamingo névre keresztelt cirkálórakéta gyártása okán. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég maga is beszélt a fegyverről, amelyet a legsikeresebb ukrán terméknek nevezett.

Az ország egyébként már hosszú ideje stratégiai célként tűzte ki a nagy hatótávolságú rakéták fejlesztését.

A Fire Point azonban szinte a semmiből robbant be, ugyanis az ukrán védelmi körökön kívül globálisan abszolút nem volt ismert. Ennek ellenére a védelmi minisztérium drónköltségvetésének egyik legnagyobb kedvezményezettje volt a vállalat.

A cég a 2022-es orosz támadás után nem sokkal alakult, elsődleges célja pedig olyan drónok kifejlesztése volt, amelyek felveszik a versenyt az iráni Shahedekkel. A vállalat műszaki igazgatója Irina Terek nemrégiben azt nyilatkozta, hogy eddig a legnagyobb sikert az FP–1-el érték el. Az igazgató szerint ez a 60 kilogramm robbanóanyagot célba juttatni képes drón felelős az orosz hátország elleni támadások 60 százalékáért.

A portálhoz eljuttatott iratok tanulsága szerint a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) azután kezdett el vizsgálódni a vállalatnál, miután felmerült a gyanúja, hogy a Fire Point felfújta az alkatrészeinek értékét és a hadseregnek szállított drónok számát is.

A NABU nem kívánt az ügyben nyilatkozni a nyomozás érdekeire hivatkozva, de a vállalat elismerte, hogy vizsgálat alatt áll, habár szerintük ez csak pletykákon alapul.

A helyzetet nehezíti, hogy a fegyvergyártás jellegéből adódóan titkos, így ezek az esetek nehezebben vizsgálhatóak. Az ügy kapcsán azonban három forrás is arról számolt be, hogy a NABU jelenlegi vizsgálata a cég végső tulajdonosaként Timur Mindich üzletembert, a Zelenszkij által alapított Kvartal 95 televíziós stúdió társtulajdonosát nevezte meg.

Ezek egybevágnak azokkal a pletykákkal, melyek szerint Zelneszkij azért akarta a hivatal függetlenségét felszámolni, mert nyomozók túl közel kerültek a belső köreihez.

Nem ez az első eset

A NABU-nak nem ez az első védelmi beszerzéseket érintő ügye. Korábban egy drónok és elektronikus hadviselési rendszerek beszerzése körüli korrupciós hálózatot számoltak fel.

A hatóság tájékoztatása szerint a rendszer roppant egyszerű volt, a vádlottak felfújt áron kötöttek kormányzati szerződéseket beszállítókkal, ezután pedig a szerződések összegének akár 30 százalékát is visszakapták illegális juttatások formájában.

A vesztegetés elfogadásával vádoltak között volt egy képviselő, egy járási és városi vezető, valamint egy magas rangú katonai vezető is.

