Ukrán korrupciós botrány: sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből

Ukrajnában tovább dagad az ország történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya, amely magas rangú tisztviselőket és Volodimir Zelenszkij elnök belső köreihez tartozó embereket is érint. Az ukrán hatóságoktól független, közvetlenül nyugati országoknak jelentő Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) segített feltárni a korrupciós ügyet. November 10-én ezek a szervek házkutatások sorozatát tartották, és bejelentették egy „magas szintű bűnszervezet” leleplezését, amely az energetikai és védelmi szférában folytatott korrupciós tevékenységet. A „Midasz” fedőnevű művelet 15 hónapig zajlott. November 19-én Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvetlana Grincsuk energetikai miniszter is távozott a posztjáról – írja az iz.ru.

A Mindicsgate néven emlegetett ukrán korrupciós botrányban Zelenszkij neve is felmerül

Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

A NABU és a SZAP magyarázata szerint a pénzmosási séma meglehetősen egyszerű volt: minden magánvállalkozásnak, amely együtt akart dolgozni az állami Enerhoatom vállalattal vagy a védelmi erődítmények építésében vett volna részt, a szerződés értékéből 10–15 százalékot vissza kellett osztania kenőpénzként. Aki nem fizetett, annak a kifizetéseit blokkolták, vagy törölték a partnerek listájáról. A teljes kár összege 100 millió dollárra (33 milliárd forint) rúg. A korrupciós hálózat vezetője Timur Mindics, aki Zelenszkij közeli bizalmasa, és néhány órával a házkutatások előtt elhagyta az országot.