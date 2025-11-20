Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

UkrajnaNABUSZAPTimur Mindicskorrupciós botrányZelenszkij

Ukrán korrupciós botrány: sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből

Ukrajnában csúcsra jár a Mindicsgate néven ismert korrupciós botrány, amelyben az ország legfelsőbb vezetéséhez köthető tisztségviselők is érintettek. A hatósági vizsgálatok és lehallgatások nyomán több miniszter lemondott, és folyamatban vannak további őrizetbevételek is. A hatóságok szerint a bűnszervezet éveken át súlyos kenőpénzeket szedett az energetikai és védelmi szektorban. A korrupciós botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki a razziák előtt elhagyta Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 10:48
Az ukrán elnöknek álmatlan éjszakái lehetnek
Az ukrán elnöknek álmatlan éjszakái lehetnek Fotó: OZAN KOSE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában tovább dagad az ország történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya, amely magas rangú tisztviselőket és Volodimir Zelenszkij elnök belső köreihez tartozó embereket is érint. Az ukrán hatóságoktól független, közvetlenül nyugati országoknak jelentő Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) segített feltárni a korrupciós ügyet. November 10-én ezek a szervek házkutatások sorozatát tartották, és bejelentették egy „magas szintű bűnszervezet” leleplezését, amely az energetikai és védelmi szférában folytatott korrupciós tevékenységet. A „Midasz” fedőnevű művelet 15 hónapig zajlott. November 19-én Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvetlana Grincsuk energetikai miniszter is távozott a posztjáról – írja az iz.ru.

A Mindicsgate néven emlegetett ukrán korrupciós botrányban Zelenszkij neve is felmerül
A Mindicsgate néven emlegetett ukrán korrupciós botrányban Zelenszkij neve is felmerül
Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

A NABU és a SZAP magyarázata szerint a pénzmosási séma meglehetősen egyszerű volt: minden magánvállalkozásnak, amely együtt akart dolgozni az állami Enerhoatom vállalattal vagy a védelmi erődítmények építésében vett volna részt, a szerződés értékéből 10–15 százalékot vissza kellett osztania kenőpénzként. Aki nem fizetett, annak a kifizetéseit blokkolták, vagy törölték a partnerek listájáról. A teljes kár összege 100 millió dollárra (33 milliárd forint) rúg. A korrupciós hálózat vezetője Timur Mindics, aki Zelenszkij közeli bizalmasa, és néhány órával a házkutatások előtt elhagyta az országot. 

A NABU azt is közölte, hogy négy jelenlegi és volt miniszter is érintett az ügyben.

A nyomozás során nyilvánosságra hozták a gyanúsítottak közötti beszélgetések hangfelvételeit is. A vádlottak nevét nem tüntették fel, de a fedőneveik alapján sikerült azonosítani őket. Köztük volt Dmitro Baszov, az Enerhoatom biztonsági igazgatója, Herman Haluscsenko korábbi energia- és igazságügyi miniszter, Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettes és mások. A NABU közölte azt is, hogy öt embert őrizetbe vettek, további hét személyt pedig gyanúsítottként fognak kihallgatni. 

A lefoglalt dollárkötegekről készült fényképeken amerikai Fed-jelzések és vonalkódok látszottak, ami arra utalhat, hogy amerikai segélyeket is lefölöztek.

November 19-én az NV kiadványa arról számolt be, hogy a NABU felfüggesztette a Timur Mindics elleni korrupciós ügyről szóló anyagok publikálását. Ennek oka a lap szerint az ország katonai helyzete.

Ami Timur Mindics ukrajnai tevékenységét illeti, az nem csak az energiához kapcsolódik. Fegyverekről is szó van. A NABU hamarabb jutott az energiaszektorral kapcsolatos ügyeihez, mint a fegyverekhez köthetőkhöz

– idézte a forrást az NV.

Kik a gyanúsítottak az ukrán korrupciós botrányban?

A botrányban számos, kormányzati vezetőkhöz közel álló személy érintett lehet, köztük maga Volodimir Zelenszkij is. Kiderült, hogy az ukrán elnök járt Timur Mindics lakásán is, ahol a bűnszervezet „irodája” működött. November 19-én arról is érkeztek hírek, hogy a NABU és a SZAP házkutatást tartott a Naftogaz ukrán vállalatnál, többek között a biztonsági igazgató, Vitalij Brovko irodájában. Ezt később a cég is megerősítette, hozzátéve, hogy „maximálisan együttműködik a korrupcióellenes és rendvédelmi szervekkel”.

Az ukrán korrupcióellenes intézmények jelenleg is nyomoznak az ügyben és elemzik az adatokat, ugyanakkor Ukrajnában már megkezdődtek a politikusok őrizetbevételei és lemondásai.

November 18-án kiderült, hogy Ukrajna korábbi miniszterelnök-helyettesét két hónapra őrizetbe vették. Az óvadék összege 51,6 millió hrivnya (413 millió forint) lett. Csernyisov tagadta bűnösségét. A bírósági meghallgatáson azt mondta, a nyomozás szerinte olyan párbeszédeket mutat be, amelyekben „Che Guevara” neve szerepel, az ő vezetékneve pedig Csernyisov, és semmi köze a felvételeken említett személyhez.

November 19-én az ukrán parlament (rada) felmentette Haluscsenkót miniszteri feladatai alól, helyére Ljudmila Szugak került, aki korábban európai integrációért felelős miniszterhelyettes volt. 

Ukrajna miniszterelnöke szintén érintett lehet a botrányban. Korábban kijelentette, hogy bármilyen korrupció elfogadhatatlan, amikor az ország áramszünetekkel küzd, ennek ellenére november 19-én nem jelent meg a radában, hogy beszámoljon a munkájáról. Helyette az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest, Tarasz Kacskát küldte.

Az ukrán energiaügyi miniszter szintén lemondott a botrány miatt. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy szakmai tevékenysége során nem követett el jogsértést. „Ami a magánéletemmel kapcsolatos találgatásokat illeti, minden ilyen spekuláció helytelen” – írta.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára is érintett lett a korrupciós ügyben. Erre az Alekszej Honcsarenko által november 19-én közzétett NABU-dokumentum utalt. Később kiderült, hogy Umerov a botrány közepette Törökországba távozott és megtagadta a visszatérést. Azt állították, hogy döntéséről személyesen tájékoztatta Zelenszkijt.

Alekszej Puskov Telegram-csatornáján azt írta, 

Umerov azért menekült el, mert attól tartott, hogy hamarosan őt is elérik a nyomozók.

 

A korrupciós séma leleplezése után a rada Zelenszkij kabinetfőnökének leváltását követelte, aki a felvételeken állítólag „Ali Baba” álnéven szerepel. November 18-án Honcsarenko azt is közölte, hogy Zelenszkij szándékában áll leváltani Andrik Jermakot. A képviselő szerint a felmentés akár már november 20-án megtörténhet.

November 19-én indítványt nyújtottak be a radában Olekszej Kuleba, Ukrajna újjáépítésért felelős miniszterelnök-helyettesének felmentésére. November 12-én pedig az Ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság előzetes letartóztatást rendelt el Dmitro Baszovval, az Enerhoatom képviselőjével szemben, 40 millió hrivnyás (315 millió forint) óvadék mellett.

November 19-én kiderült, hogy Ukrajna elnöke is szerepel a Mindics-ügy vádiratában. A NABU dokumentuma szerint: „A nyomozás megállapította, hogy legkésőbb 2025 január–februárjában Timur Mihajlovics Mindics, kihasználva az ukrajnai hadiállapot körülményeit, baráti kapcsolatokat ápol […] V. Zelenszkijjel, valamint jelenlegi és volt magas rangú tisztségviselőkkel a kormányban és a rendvédelmi szervekben, így jelentős befolyást gyakorol az államra saját érdekei érdekében, s bűncselekmények elkövetésével akart jogtalanul gazdagodni az ukrán gazdaság különböző területein.”

Borítókép: Az ukrán elnöknek álmatlan éjszakái lehetnek (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Kínos részletek szivárogtak ki Zelenszkijék frakcióüléséről

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu