Az Alapjogokért Központ elemzése ugyanakkor feltárta, hogy bár Ukrajna működése az államiság látszatát kelti, azt csak a nyugati finanszírozás tartja életben. Zelenszkij vezetése alatt Ukrajna sem politikai, sem jogállamisági, sem gazdasági értelemben nem teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeit. A dokumentum szerint a korrupció rendszerszinten szövi át az ukrán állam működését, és Zelenszkij hatalomra kerülése sem hozott változást. Már 2019-ben, elnöki beiktatása után kiderült, hogy szűk baráti köre kulcsfontosságú pozíciókat szerzett az állami apparátusban.

A kérdés nem csupán az, hogy Ukrajna képes-e megfelelni az uniós jogi normáknak, hanem az is, hogy képes-e újjáépíteni önmagát. A korrupció továbbra is az állam alapvető működési elve maradt, így minden külső segítség csak újabb pénzt ad a bűnözői hálózatok bővüléséhez.