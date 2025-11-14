Az EU-csatlakozási tárgyalások mögött ott húzódik a kellemetlen valóság: Ukrajna még mindig nem szabadult meg a korrupció örökségétől, amely az állam minden szintjén jelen van. Brüsszelben sokan a remény országaként tekintenek Ukrajnára, de a fiókok mélyén ott lapulnak a jelentések, amelyek a rendszerszintű visszaéléseket dokumentálják. Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt a korrupció mértéke soha nem látott magasságokba emelkedett. Miközben Ukrajna háborúval küzd, a nemzetközi támogatók is egyre inkább kétségbe vonják, hogy az ukrán elnök jól kézben tartja a pénzügyi forrásokat, s hogy a demokrácia és a tisztesség helyreállítására valóban van-e politikai akarat.
Korrupciós árnyék vetül az ukrán uniós tervekre
Miközben Ukrajna haladna előre az uniós tagság felé vezető úton, a korrupció továbbra is mindennapi problémát jelent az ország életében. Bár Brüsszelben sokan reménnyel tekintenek Kijevre, a jelentések rendszerszintű visszaélésekről szólnak. Az Alapjogokért Központ elemzése szerint Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben, és Zelenszkij elnöksége alatt nem történt érdemi előrelépés. Az ország sorsa azon múlik, képes lesz-e megszabadulni attól a korrupciós hálótól, amely sok területet lefed és hogy van-e erre egyáltalán politikai akarat.
Az uniós csatlakozás egyik legnagyobb akadálya éppen az, amiről a legtöbben nem beszélnek nyíltan: a korrupció nem egy múltbeli probléma, hanem az ukrán mindennapok realitása. Az Európai Unió számára nehéz feladat lesz olyan országot integrálni, ahol a politikai hatalom és a gazdasági érdekek ennyire összefonódtak. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő szerint azonban Ukrajnánál soha senki nem tett többet a csatlakozásért. Marta Kos bővítésért felelős biztos pedig azt közölte,
a folytatódó háború ellenére Ukrajna figyelemreméltó elkötelezettséget mutat az uniós csatlakozás iránt.
Az Alapjogokért Központ elemzése ugyanakkor feltárta, hogy bár Ukrajna működése az államiság látszatát kelti, azt csak a nyugati finanszírozás tartja életben. Zelenszkij vezetése alatt Ukrajna sem politikai, sem jogállamisági, sem gazdasági értelemben nem teljesíti az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeit. A dokumentum szerint a korrupció rendszerszinten szövi át az ukrán állam működését, és Zelenszkij hatalomra kerülése sem hozott változást. Már 2019-ben, elnöki beiktatása után kiderült, hogy szűk baráti köre kulcsfontosságú pozíciókat szerzett az állami apparátusban.
A kérdés nem csupán az, hogy Ukrajna képes-e megfelelni az uniós jogi normáknak, hanem az is, hogy képes-e újjáépíteni önmagát. A korrupció továbbra is az állam alapvető működési elve maradt, így minden külső segítség csak újabb pénzt ad a bűnözői hálózatok bővüléséhez.
Mint arról lapunk korábban írt, Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij egyik közeli bizalmasa november 11-én, kedden került az ukrán nyomozók fókuszába.
A hatóságok szerint egy 100 millió dolláros korrupciós hálózatot irányított az energiaszektorban, vagyis ismét óriási a botrány Ukrajnában.
Borítókép: Antonio Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
