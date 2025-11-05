Brüsszel olyant mondott Ukrajnáról, hogy majd leszakadt a plafon

Egyetlen tagjelölt ország sem hajtott végre olyan átfogó, az európai uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, mint a háborúban álló Ukrajna – jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben kedden. Brüsszel szerint Ukrajna tagsága szükségszerű az EU befolyásának a növeléséhez.

Brüsszel szerint Ukrajna csatlakozás szükségszerű. Fotó: AFP

A tagjelölt országok uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó európai bizottsági bővítési csomag ismertetésekor Kaja Kallas – aki a bizottság egyik alelnöke is – kiemelte: Ukrajna figyelemre méltó elkötelezettséget mutat az uniós tagság iránt.

Ukrajna számára az EU-tagság jelentős biztonsági garanciát jelenthet – jelentette ki.

A hadviselés területét érintő innováció tekintetében egyértelmű, hogy az EU sokat tanulhat Ukrajnától, amelynek jelenleg a legerősebb hadserege van Európában – hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is fontos Ukrajna integrációja az uniós védelmi ipari kezdeményezésekbe, ami – mint kiemelte – mindkét fél számára előnyös helyzetet teremt.

Kallas kijelentette: a bővítés politikai prioritást és geopolitikai befektetést jelent. Oroszország teljes körű ukrajnai inváziója, valamint a geopolitikai változások egyértelművé teszik a bővítés fontosságát – vélte.

– A bővítés szükségszerű, ha erősebb szereplők akarunk lenni a világ színpadán. Az unió bővítésére nem gyakran adódik lehetőség, de ez most nyitva áll előttünk – fogalmazott.