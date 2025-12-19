Vlagyimir Putyin idei évértékelőjét Moszkvában tartják, kezdési időpontja moszkvai idő szerint 12 óra. A televíziók háromórányi élő közvetítést terveztek, de a korábbi évek tapasztalatai alapján az esemény rendszerint túlnyúlik az előzetes időkereten. 2001-ben 95 percig tartott, 2004 óta minden alkalommal legalább 180 percig; 2022-ben négy és fél órán át.
Indul az évértékelő Moszkvában: Putyin ma válaszol mindenre
Vlagyimir Putyin pénteken tartja idei évértékelőjét Moszkvában, ahová ezúttal is több mint kétmillió kérdés érkezett az orosz állampolgároktól. Az Év áttekintése Vlagyimir Putyinnal néven futó értékelő idén ismét széles tematikát ölel fel a mindennapi problémáktól a geopolitikai ügyekig. A rendezvény várhatóan újra napirendre veszi az ukrajnai helyzetet, a nemzetközi és az amerikai kapcsolatokról szóló kérdéseket, valamint a békefolyamat témáját.
2001 óta 18 közvetlen vonalat és 16 nagyszabású sajtótájékoztatót tartottak. A két formátumot 2020-ban összevonták, a rendezvénysorozat 2023-tól az
Év áttekintése Vlagyimir Putyinnal elnevezést viseli.
A közvetlen vonalra több mint kétmillió kérdés érkezett. Dmitrij Peszkov tájékoztatása szerint a kérdések húsz százaléka szociálpolitikai témájú; 11 százaléka az állam és társadalom kapcsolatára vagy infrastruktúrára vonatkozik; tíz százalék lakhatási ügyeket érint; kilenc százalék gazdasági kérdés; nyolc százalék a hadsereghez és a katonai szolgálathoz kapcsolódik; hét százalék egészségügyi, hét százalék lakhatási–kommunális szolgáltatási téma. A különleges katonai művelettel kapcsolatos problémákra irányuló beadványok aránya csökkent – írja a RIA Novosztyi.
A legtöbb kérdés Moszkvából, Szentpétervárról, a Krasznodari határterületről, a Rosztovi területről és a Szverdlovszki területről érkezik. A legaktívabb kérdezői csoportot az 56 év feletti nők alkotják.
A kérdések egy részét Putyin előzetesen megkapta, hogy az érintett témákhoz szükséges háttéranyagokat elő tudják készíteni. Peszkov szerint a rendszerezett kérdésállomány lehetővé teszi annak meghatározását, hogy regionális, országos vagy szövetségi szinten mely szervek felelősek az adott ügyekért, így az elnök megfelelő jelentésekkel készülhet.
A rendezvényeken rendszeresen előkerülnek személyes, rövid jellegű kérdések is.
A múltban több alkalommal szóba került az orosz elnök állítólagos hasonmásainak témája is.
A geopolitikai témákra vonatkozó korábbi elnöki válaszok között szerepeltek
a 2014-es ukrajnai eseményekkel és a Krím Oroszországhoz csatlakozásával összefüggő nemzetközi következmények, a Nyugat felé megfogalmazott biztonsági garanciaigények, valamint a 2021–2022-es időszak előzményeire tett megjegyzések.
Putyin az egy évvel ezelőtti értékelésében kijelentette, hogy bizonyos döntéseket – köztük a 2022 eleji lépéseket – korábban is meg lehetett volna hozni.
Az idei esemény várhatóan ismét foglalkozik ukrajnai, nemzetközi és amerikai kapcsolatokra vonatkozó kérdésekkel, továbbá a békefolyamat témájával.
A rendezvény elsődleges címzettje az orosz lakosság, amely évente nagy számban vesz részt a kérdések beküldésében.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
