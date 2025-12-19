Indul az évértékelő Moszkvában: Putyin ma válaszol mindenre

2001 óta 18 közvetlen vonalat és 16 nagyszabású sajtótájékoztatót tartottak. A két formátumot 2020-ban összevonták, a rendezvénysorozat 2023-tól az

Év áttekintése Vlagyimir Putyinnal elnevezést viseli.

A közvetlen vonalra több mint kétmillió kérdés érkezett. Dmitrij Peszkov tájékoztatása szerint a kérdések húsz százaléka szociálpolitikai témájú; 11 százaléka az állam és társadalom kapcsolatára vagy infrastruktúrára vonatkozik; tíz százalék lakhatási ügyeket érint; kilenc százalék gazdasági kérdés; nyolc százalék a hadsereghez és a katonai szolgálathoz kapcsolódik; hét százalék egészségügyi, hét százalék lakhatási–kommunális szolgáltatási téma. A különleges katonai művelettel kapcsolatos problémákra irányuló beadványok aránya csökkent – írja a RIA Novosztyi.

A legtöbb kérdés Moszkvából, Szentpétervárról, a Krasznodari határterületről, a Rosztovi területről és a Szverdlovszki területről érkezik. A legaktívabb kérdezői csoportot az 56 év feletti nők alkotják.