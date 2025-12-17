Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

orosz-ukrán háborúPutyinfölényfront

Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy csapatai az ukrajnai háború teljes frontvonalán megszerezték a „stratégiai kezdeményezést”, és folyamatosan „felőrlik” Kijev NATO által kiképzett és felszerelt erőit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:38
Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Oroszország és Ukrajna – miközben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások felé haladnak – a narratíva feletti ellenőrzésért is küzdenek, hogy a diplomáciai tárgyalóasztalnál minél erősebb pozíciót szerezzenek.

Putyin szerint az orosz hadsereg átvette az irányítást a teljes fronton (Fotó: AFP)
Putyin szerint az orosz hadsereg átvette az irányítást a teljes fronton (Fotó: AFP)

Ukrajna a Kreml gazdaságának központi pillérét jelentő orosz olajinfrastruktúra elleni csapásai hatékonyságát, valamint egy jóval erősebb támadóval szembeni védelmének ellenálló képességét hangsúlyozza – írja a Newsweek.

Oroszország ezzel szemben a harctéren elért fokozatos előrenyomulására hivatkozik, amely állítása szerint egészen a győzelemig folytatódik, hacsak Kijev nem egyezik bele a területi követeléseibe.

Az orosz hadsereg megszerezte, és szilárdan fenn is tartja a stratégiai kezdeményezést a teljes frontvonal mentén a különleges katonai művelet során

– mondta Vlagyimir Putyin szerdán egy magas szintű védelmi minisztériumi értekezleten Oroszországban, az Interfax hírügynökség beszámolója szerint.

Csapataink magabiztosan nyomulnak előre, és folyamatosan »felőrlik« az ellenséget – annak csoportosításait és tartalékait is –, beleértve az úgynevezett elit egységeket és alakulatokat, amelyek nyugati katonai központokban kaptak kiképzést, és modern, külföldi felszereléssel és fegyverekkel vannak ellátva

– közölte az orosz vezető.

Oroszország az ukrajnai háborút „különleges katonai műveletnek” nevezi. A harcok során mindkét fél súlyos emberveszteségeket szenvedett el, és a konfliktus borzalmas árat követelt a harcokba keveredett civil lakosságtól is – jegyzi meg a Newsweek.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij most nagyon hálás Németországnak

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu