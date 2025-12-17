Oroszország és Ukrajna – miközben az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások felé haladnak – a narratíva feletti ellenőrzésért is küzdenek, hogy a diplomáciai tárgyalóasztalnál minél erősebb pozíciót szerezzenek.
Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy csapatai az ukrajnai háború teljes frontvonalán megszerezték a „stratégiai kezdeményezést”, és folyamatosan „felőrlik” Kijev NATO által kiképzett és felszerelt erőit.
Ukrajna a Kreml gazdaságának központi pillérét jelentő orosz olajinfrastruktúra elleni csapásai hatékonyságát, valamint egy jóval erősebb támadóval szembeni védelmének ellenálló képességét hangsúlyozza – írja a Newsweek.
Oroszország ezzel szemben a harctéren elért fokozatos előrenyomulására hivatkozik, amely állítása szerint egészen a győzelemig folytatódik, hacsak Kijev nem egyezik bele a területi követeléseibe.
Az orosz hadsereg megszerezte, és szilárdan fenn is tartja a stratégiai kezdeményezést a teljes frontvonal mentén a különleges katonai művelet során
– mondta Vlagyimir Putyin szerdán egy magas szintű védelmi minisztériumi értekezleten Oroszországban, az Interfax hírügynökség beszámolója szerint.
További Külföld híreink
Csapataink magabiztosan nyomulnak előre, és folyamatosan »felőrlik« az ellenséget – annak csoportosításait és tartalékait is –, beleértve az úgynevezett elit egységeket és alakulatokat, amelyek nyugati katonai központokban kaptak kiképzést, és modern, külföldi felszereléssel és fegyverekkel vannak ellátva
– közölte az orosz vezető.
További Külföld híreink
Oroszország az ukrajnai háborút „különleges katonai műveletnek” nevezi. A harcok során mindkét fél súlyos emberveszteségeket szenvedett el, és a konfliktus borzalmas árat követelt a harcokba keveredett civil lakosságtól is – jegyzi meg a Newsweek.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra
Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be.
Több százezer magyar fiatalt büntet az Európai Bizottság
Politikai alapon történik diszkrimináció.
Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó
„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita.”
A brit vezérkari főnök háborúba szólít
Egyre jobban uszítanak a háború rémével.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Brüsszelben: 1,6 millió magyar üzent nemet a háborús megszorításokra
Orbán Viktor Brüsszelből jelentkezett be.
Több százezer magyar fiatalt büntet az Európai Bizottság
Politikai alapon történik diszkrimináció.
Nem engedhetjük, hogy a háborús logika diktálja Európa jövőjét + videó
„Az európai védelmi ipar megerősítése fontos stratégiai cél, ebben nincs is vita.”
A brit vezérkari főnök háborúba szólít
Egyre jobban uszítanak a háború rémével.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!