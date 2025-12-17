Óriási bejelentés: Putyin szerint felőrlik Ukrajnát az orosz csapatok

Ukrajna a Kreml gazdaságának központi pillérét jelentő orosz olajinfrastruktúra elleni csapásai hatékonyságát, valamint egy jóval erősebb támadóval szembeni védelmének ellenálló képességét hangsúlyozza – írja a Newsweek.

Oroszország ezzel szemben a harctéren elért fokozatos előrenyomulására hivatkozik, amely állítása szerint egészen a győzelemig folytatódik, hacsak Kijev nem egyezik bele a területi követeléseibe.

Az orosz hadsereg megszerezte, és szilárdan fenn is tartja a stratégiai kezdeményezést a teljes frontvonal mentén a különleges katonai művelet során

– mondta Vlagyimir Putyin szerdán egy magas szintű védelmi minisztériumi értekezleten Oroszországban, az Interfax hírügynökség beszámolója szerint.