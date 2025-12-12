Putyin nincs egyedül az aggályaival

A türkmenisztáni Asgabatban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő, ahol a tárgyalások egyik sarkalatos pontját az Európai Unió által befagyasztott orosz vagyon kérdése jelentette. A megbeszélésről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője számolt be az újságíróknak, hangsúlyozva: a felek nem hagyták szó nélkül azokat az uniós törekvéseket, amelyet Moszkva szélhámosságnak minősített – írja a TASZSZ. Pénteken számoltunk be arról, hogy pert indított az orosz központi bank az Euroclear ellen.

Putyin elnök ismét világossá téve, hogy Moszkva továbbra is rendkívül aggályosnak tartja az uniós terveket

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL