A türkmenisztáni Asgabatban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő, ahol a tárgyalások egyik sarkalatos pontját az Európai Unió által befagyasztott orosz vagyon kérdése jelentette. A megbeszélésről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője számolt be az újságíróknak, hangsúlyozva: a felek nem hagyták szó nélkül azokat az uniós törekvéseket, amelyet Moszkva szélhámosságnak minősített – írja a TASZSZ. Pénteken számoltunk be arról, hogy pert indított az orosz központi bank az Euroclear ellen.
Putyin nincs egyedül az aggályaival
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő találkozójukon részletesen áttekintették az Európában befagyasztott orosz vagyonok ügyét. A Kreml közlése szerint Putyin ismételten kifejtette álláspontját a brüsszeli tervekkel kapcsolatban.
Peszkov elmondta, hogy a találkozón megvitatták az európaiak azon szándékát, amely a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban körvonalazódnak. Mint fogalmazott, Putyin elnök ismét világossá téve, hogy Moszkva továbbra is rendkívül aggályosnak tartja az uniós terveket. A moszkvai álláspont változatlan:
a vagyonnal kapcsolatos brüsszeli tervek veszélyes precedenst teremtenek, és nehezen összeegyeztethetők a korábban hangoztatott jogállamisági elvekkel.
Borítókép: Putin és Erdogan Asgabatban (Fotó: AFP)
