Putyin nincs egyedül az aggályaival

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő találkozójukon részletesen áttekintették az Európában befagyasztott orosz vagyonok ügyét. A Kreml közlése szerint Putyin ismételten kifejtette álláspontját a brüsszeli tervekkel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 16:19
Putin és Erdogan Asgabatban Fotó: DOGUKAN KESKINKILIC Forrás: ANADOLU
A türkmenisztáni Asgabatban egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Recep Tayyip Erdogan török államfő, ahol a tárgyalások egyik sarkalatos pontját az Európai Unió által befagyasztott orosz vagyon kérdése jelentette. A megbeszélésről Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője számolt be az újságíróknak, hangsúlyozva: a felek nem hagyták szó nélkül azokat az uniós törekvéseket, amelyet Moszkva szélhámosságnak minősített – írja a TASZSZ. Pénteken számoltunk be arról, hogy pert indított az orosz központi bank az Euroclear ellen.

Putyin elnök ismét világossá téve, hogy Moszkva továbbra is rendkívül aggályosnak tartja az uniós terveket
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Peszkov elmondta, hogy a találkozón megvitatták az európaiak azon szándékát, amely a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban körvonalazódnak. Mint fogalmazott, Putyin elnök ismét világossá téve, hogy Moszkva továbbra is rendkívül aggályosnak tartja az uniós terveket. A moszkvai álláspont változatlan: 

a vagyonnal kapcsolatos brüsszeli tervek veszélyes precedenst teremtenek, és nehezen összeegyeztethetők a korábban hangoztatott jogállamisági elvekkel.

Borítókép: Putin és Erdogan Asgabatban (Fotó: AFP)

