Itt az oroszok válasza a brüsszeli tervekre

Az orosz központi bank pert indít a moszkvai választottbíróságon az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen. A bank szerint a belgiumi székhelyű letétkezelő jogellenes tevékenysége veszteséget okoz nekik, és a befagyasztott orosz eszközök kezelése az ő hozzájárulásuk nélkül történik – írja a Ria Novosztyi.

Az Euroclear brüsszeli központja. Fotó: AFP/Nicolas Maeterlinck

A közlemény szerint a bank fenntartja magának a jogot, hogy védje a jogait, és vitassa az Európai Bizottság döntéseit az illetékes szerveknél.

A konfliktus az orosz devizatartalékok kezelésére vezethető vissza: az orosz–ukrán háború kirobbanása óta az EU és a G7-országok az orosz tartalékok mintegy felét blokkolták– több mint kétszázmilliárd eurót –, és azt főként az Euroclear számláin helyeztek el. Az Európai Bizottság jelenleg Belgium beleegyezését próbálja megszerezni az orosz eszközök felhasználására.