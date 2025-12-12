orosz vagyonBrüsszelUkrajnaEuroclearBelgium

Itt az oroszok válasza a brüsszeli tervekre

Pert indított a moszkvai választottbíróságon az Euroclear letétkezelő ellen az orosz központi bank – közölte pénteken a szabályozó sajtószolgálata. A központi bank szerint vesztesége származott abból, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal a brüsszeli letétkezelő miatt.

2025. 12. 12. 13:26
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Az orosz központi bank pert indít a moszkvai választottbíróságon az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen. A bank szerint a belgiumi székhelyű letétkezelő jogellenes tevékenysége veszteséget okoz nekik, és a befagyasztott orosz eszközök kezelése az ő hozzájárulásuk nélkül történik – írja a Ria Novosztyi.

Az Euroclear brüsszeli központja
Az Euroclear brüsszeli központja. Fotó: AFP/Nicolas Maeterlinck

A közlemény szerint a bank fenntartja magának a jogot, hogy védje a jogait, és vitassa az Európai Bizottság döntéseit az illetékes szerveknél.

A konfliktus az orosz devizatartalékok kezelésére vezethető vissza: az orosz–ukrán háború kirobbanása óta az EU és a G7-országok az orosz tartalékok mintegy felét blokkolták– több mint kétszázmilliárd eurót –, és azt főként az Euroclear számláin helyeztek el. Az Európai Bizottság jelenleg Belgium beleegyezését próbálja megszerezni az orosz eszközök felhasználására. 

Bart De Wever szerint határozottan vannak jobb megoldások Ukrajna támogatására, mint ellopni a pénzt az orosz központi banktól.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hogy az EU december 18-i csúcstalálkozóján dönthetnek a befagyasztott orosz vagyon sorsáról. António Costa, az Európai Tanács elnöke elmondta:

Biztos, hogy december 18-án döntést hozunk. De ahogy a kollégáimmal is megosztottam, ha szükséges, december 19-én vagy 20-án is folytatjuk – amíg pozitív eredményre nem jutunk.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

