A kutyák nagy része idén megúszta a szilvesztert

Az előző évekhez képest kifejezetten kevesen csatangoltak el.

2026. 01. 03. 9:49
Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
– A korábbi évekhez képest jóval kevesebb bejelentés érkezett az idei szilveszteri időszakban elszökött kutya miatt – derült ki Komárom-Esztergom vármegye állatvédőinek tapasztalataiból. Bár akadtak rémült, átfagyott állatok, súlyos sérülésről vagy gazdátlanul maradt kutyáról szerencsére nem érkezett jelzés. A helyi lap a vármegyei állatvédőknél érdeklődött az idei tapasztalatokról. 

Az álltvédők szerint az idei szilveszter jóval nyugodtabban telt az előző évekhez képest. Tata környékén mindössze kilenc kutyát kellett befogni, Komáromból nem is érkezett riasztás, és Kisbérről is csak egy kutya szökését jelentették be az állatvédőknek, akik megerősített ügyelettel készültek az ünnepekre. 

Az állatvédők egybehangzó véleménye szerint biztató jel, hogy évről évre csökken a szilveszterkor elszökött kutyák száma. Ebben nagy szerepe van annak, hogy egyre többen gondoskodnak a mikrocsipről, naprakészen tartják az adatokat, és időben kérnek segítséget, ha baj van. 

Arról, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a tűzijátékozások ideje alatt az állatokra, a Kemma cikkében olvashat bővebben. 

