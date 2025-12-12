Orbán ViktorEurópai Uniójogállamiság

Orbán Viktor: Megszűnik a jogállamiság az Európai Unióban

Az Európai Bizottság jogellenesen eltörli az egyhangúság követelményét a befagyasztott orosz vagyon ügyében – figyelmeztet Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 7:19
Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta az Európai Unió mai döntését egy Facebook-bejegyzésben, amely szerinte alapjaiban rendíti meg az unió jogrendjét. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak.”

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente döntöttek az uniós tagállamok, mégpedig egyhangú határozattal. A miniszterelnök szerint a mostani eljárással Brüsszel egy tollvonással megszünteti az egyhangúság követelményét, ami nyilvánvalóan jogellenes, és súlyosan sérti az Európai Unió alapvető működési szabályait.

Az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot. Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában. Mindezt fényes nappal, kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt. Ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra.

– írta Orbán Viktor.

Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.

– emelte ki a magyar kormányfő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

