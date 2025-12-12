Orbán Viktor miniszterelnök élesen bírálta az Európai Unió mai döntését egy Facebook-bejegyzésben, amely szerinte alapjaiban rendíti meg az unió jogrendjét. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: „Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak.”
Orbán Viktor: Megszűnik a jogállamiság az Európai Unióban
Az Európai Bizottság jogellenesen eltörli az egyhangúság követelményét a befagyasztott orosz vagyon ügyében – figyelmeztet Orbán Viktor.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente döntöttek az uniós tagállamok, mégpedig egyhangú határozattal. A miniszterelnök szerint a mostani eljárással Brüsszel egy tollvonással megszünteti az egyhangúság követelményét, ami nyilvánvalóan jogellenes, és súlyosan sérti az Európai Unió alapvető működési szabályait.
Az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot. Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában. Mindezt fényes nappal, kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt. Ezzel az Európai Unióban a jog uralma helyére a bürokraták uralma lép, vagyis beáll a brüsszeli diktatúra.
– írta Orbán Viktor.
Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállítása érdekében.
– emelte ki a magyar kormányfő.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
