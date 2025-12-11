Orbán ViktorBokros LajosTikTok

Orbán Viktor: Összenő, ami összetartozik + videó

A baloldali közgazdász, Bokros Lajos szavaira reagált a magyar miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 19:10
Orbán Viktor Forrás: AFP
„Összenő, ami összetartozik” – írta legfrissebb, TikTok-csatornáján megjelent videójához Orbán Viktor

Fotó:   Facebook

A magyar miniszterelnök a Bokros Lajossal készült interjúban megfogalmazottakra reagált, amihez hozzátette: Bokros Lajos felmondta a Tisza megszorítócsomagját.

A baloldal nem vész el, csak átalakul 

– zárta üzenetét a kormányfő.

Mint azt lapunk is megírta, interjút adott szerdán a Klasszis Médiának Bokros Lajos, a beszélgetésben a Horn-kormány volt pénzügyminisztere támogatóan beszélt a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag legdurvább pontjairól. Bokros többkulcsos személyi jövedelemadót vezetne be, gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett is.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: AFP)


