Mindenki a tiszás megszorítócsomag célkeresztjében áll

Magyarországon jelenleg egy családbarát, munkaalapú, adórendszer van – hangsúlyozta a #Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport alakuló ülésén és fórumán Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: a munkacsoport célja, hogy szakmai érveken keresztül bemutassa a tiszás megszorítócsomag elemeit, és hogy miért veszélyesek a társadalomra.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője (Fotó: Polyák Attila)

Szánthó szerint a csomag célkeresztjében áll mindenki, még azok is a kárvallottjai lennének a megszorításoknak, akik a Tisza Pártra szavaznak.

A program valójában egy lebukássorozat része, epizódja, és hivatalosan ebből a programból annyit tudunk a Tisza részéről, hogy letagadták. Bár nagyon nem nehéz elhinni, hogy ne ők írták volna, hiszen saját szakértőik aláírása is szerepel a dokumentumon

– emelte ki a főigazgató. Emlékeztetett: a megszorítócsomagon szerepelt a Tisza gazdasági csoportvezetőjének, Dálnoki Áronnak, Lengyel Lászlónak, illetve Felcsuti Péternek az aláírása is. A Tisza Párt megszorítócsomagja és az Európai Bizottság követelései kísértetiesen hasonlítanak egymásra – tette hozzá.

– Ha végignéznek ezeken a pontokon, akkor egyértelművé válik, hogy Ursula von der Leyenék kitaláltak egy tervet annak érdekében, hogy Ukrajnát tovább finanszírozhassák. Ehhez nagyjából 130-160 milliárd eurót akarnak összekaparni, ezt nyilvánvalóan a tagállami befizetések növeléséből lehet kizárólag összegyűjteni, amihez adóemelésre, megszorításokra van szükség – hangsúlyozta Szánthó Miklós.

Fotó: Polyák Attila

Az eseményen megrendezett kerekasztal-beszélgetésen Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának tagja arról beszélt, hogy katasztrofális hatással járna a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára a Tisza Párt megszorítócsomagjának bevezetése. Elképzelhetetlennek nevezte, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjaktól megfosszák az időseket.

Boros Imre közgazdász rámutatott: minden magyar jövedelemtulajdonost rosszul érintene a megszorítócsomag. A munkavállalóktól, vállalkozóktól és a nyugdíjasoktól lehet a leggyorsabban és a legtöbben elvenni – jelezte.