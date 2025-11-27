Takács Péter: közel 4000 milliárd forintot szervezne ki maszekba Magyar Péter – Kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Megint lebuktak Magyar Péterék, a jelöltek között is sorrak bukkannak fel sértett emberek, így lehet, hogy a gazdasági csoportból is van, aki sértett, így kikerült ez az anyag. Megpróbálnak viccet csinálni az 1300 milliárdos megszorító csomagból – reagált Takács Péter a baloldali megszorító csomag kapcsán.

Az egészségügyi államtitkár megjegyzi, azzal, hogy a Tisza átalakítaná a tb rendszert, megszűnne a jelenlegi állami alapú modell, egy szélsőségesen baloldali és liberális megszortó csomag, pontosan olyan, mint amit korábban a baloldal már megpróbált lenyomni az emberek torkán. – A magánbiztosítókat beengedni a nyugdíj - és egészségbiztosítási piacra egy öngól lenne, miután egyszer már nagy baj származott abból, hogy beerőltették magánnyugdíjpénztárba az embereket, amit aztán eltőzsdéztek, nagy bajba sodorva az állami nyugdíjrendszert. Vissza kellett államosítanunk, hogy a nyugdíjrendszer biztonságát megőrizzük. A tb kassza 4000 milliárd forint évente, ez jó buli nem? Kiszervezni, privatizálni, minél több dolgot akarnak oda nyomni a maszeknak. De a maszek az profitorintált, csókolom! – hívta fel a figyelmet.

Takács Péter kifejtette, ezzel többszörösére növelnék a biztosítási járulékot.

Magyar Péterék terve szerint van egy biztosítási alapkosár, de minden másért fizetni kell, ám, ha nincs magánbiztosítása az embernek, bekerül a szegények egészségügyi rendszerébe, ami ketté szakítaná az országot.

Az államtitkár tisztázta, 15,5 százalék alatt van a magán egészségügyi részvétel. Magyar Péter azon állítása is hazugság, hogy a kormány csak a stadionokba öli a pénzt, a költségvetési kiadásoknál ugyanis az egészségügy részesedése folyamatosan nő, egy év alatt 467 milliárd forinttal növelték.

Közölte azt is, szintén álhír volt, hogy összeomlott a fűtési rendszer egy kórházban, ahogyan az is, hogy alig kapnak reggelit a betegek. – Komoly előírásoknak kell megfelelni a kórházi étkeztetésnél, amelyet a hatóság rendszeresen ellenőriz is, ráadásul több mint duplájára emeltük a betegek élelmezésére fordítandó összeget, négyezer forintból már igencsak ki lehet hozni a napi étkezést – mondta.