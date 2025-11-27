Takács PéterIgazság órájaTiszamegszorításokMagyar Péter

Takács Péter: közel 4000 milliárd forintot szervezne ki maszekba Magyar Péter – Kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Az egészségügyi államtitkár tisztázza, mire is számíthatnak a magyarok a Tisza Párt adóemelési programjától.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 7:27
Megint lebuktak Magyar Péterék, a jelöltek között is sorrak bukkannak fel sértett emberek, így lehet, hogy a gazdasági csoportból is van, aki sértett, így kikerült ez az anyag. Megpróbálnak viccet csinálni az 1300 milliárdos megszorító csomagból – reagált Takács Péter a baloldali megszorító csomag kapcsán.

Az egészségügyi államtitkár megjegyzi, azzal, hogy a Tisza átalakítaná a tb rendszert, megszűnne a jelenlegi állami alapú modell, egy szélsőségesen baloldali és liberális megszortó csomag, pontosan olyan, mint amit korábban a baloldal már megpróbált lenyomni az emberek torkán. – A magánbiztosítókat beengedni a nyugdíj - és egészségbiztosítási piacra egy öngól lenne, miután egyszer már nagy baj származott abból, hogy beerőltették magánnyugdíjpénztárba az embereket, amit aztán eltőzsdéztek, nagy bajba sodorva az állami nyugdíjrendszert. Vissza kellett államosítanunk, hogy a nyugdíjrendszer biztonságát megőrizzük. A tb kassza 4000 milliárd forint évente, ez jó buli nem? Kiszervezni, privatizálni, minél több dolgot akarnak oda nyomni a maszeknak. De a maszek az profitorintált, csókolom! – hívta fel a figyelmet.

Takács Péter kifejtette, ezzel többszörösére növelnék a biztosítási járulékot. 

Magyar Péterék terve szerint van egy biztosítási alapkosár, de minden másért fizetni kell, ám, ha nincs magánbiztosítása az embernek, bekerül a szegények egészségügyi rendszerébe, ami ketté szakítaná az országot. 

Az államtitkár tisztázta, 15,5 százalék alatt van a magán egészségügyi részvétel. Magyar Péter azon állítása is hazugság, hogy a kormány csak a stadionokba öli a pénzt, a költségvetési kiadásoknál ugyanis az egészségügy részesedése folyamatosan nő, egy év alatt 467 milliárd forinttal növelték.

Közölte azt is, szintén álhír volt, hogy összeomlott a fűtési rendszer egy kórházban, ahogyan az is, hogy alig kapnak reggelit a betegek. – Komoly előírásoknak kell megfelelni a kórházi étkeztetésnél, amelyet a hatóság rendszeresen ellenőriz is, ráadásul több mint duplájára emeltük a betegek élelmezésére fordítandó összeget, négyezer forintból már igencsak ki lehet hozni a napi étkezést – mondta.

Cikkünk frissül....
 

Takács Péter egészségügyi államtitkár a vendége csütörtök reggel az Igazság órája című műsornak.

Az államtitkár elmondja,

mi a véleménye az 1300 milliárd forintos baloldali megszorító csomag egészségügyi fejezetéről, és mi a különbség a magyar és a román egészségügyi rendszer között.

Szó lesz a műsorban a Tisza jelölt-jelöltjeiről és arra is keresik a választ, hogy Magyar Péter vajon miért nem engedi vitázni Hegedűs Zsoltot az egészségügyi államtitkárral.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara volt elnökének azon állítása, hogy sokkal kevesebben jutnak egészségügyi ellátáshoz, és kórházakat zárnak be, Takács Péter jelezte, Kincses baloldali, az is volt. – Az hogy valahol szünetel a kapacitás, nem jelenti azt, hogy bezárják az adott részleget, pusztán arról van szó, hogy időnként műszereket cserélnek, vagy átcsoportosítják az ágyakat, követve az igényeket. Évente milliárdokat fordítunk egészségügyi fejlesztésekre, ezeket nemzeti forrásból tesszük, miután az unió, a Tisza segítségével visszatartja a forrásokat – emlékeztetett.

Az egészségügyi államtitkár az Átlátszó cikkére is reagált, amely szerint a lakosság nagy része 15 percnél távolabb lakik a legközelebbi orvosi ellátástól. 

– Nem arról van szó, hogy 15 percen belül kórházba kell kerülni, hanem arról, hogy ennyi időn belül kell megkezdeni az ellátást, ami a mentőszolgálati munkát jelenti. A Tisza megstervei szerint viszont három megyénként lenne majd egy kórház, a kisebbeket pedig bezárnák – húzta alá.

 

Borítókép: Takács Péter egészségügyi államtitkár (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

