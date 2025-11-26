Kocsis MátéTisza Pártmacska

Kocsis Máté a Tisza Párt macskaadójáról: Az ember esze megáll! + videó

„Macskaadó. Ciailleték. Borszasztó!” – minősítette a Tisza brutális megszorítócsomagjának egyik sarkalatos elemét a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 22:43
Forrás: Shutterstock
A Tisza Párt brutális megszorítócsomagjának egyik sarkalatos része a cicaadó, ami 18 ezer forint lenne – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videójában rámutatott, úgy fognak repülni a macskák Magyarországon a kerítéseken keresztül, mint a huzat.

A dologban nem az az aggasztó, hogy van egy terv, hogy elveszünk mindenkitől 18 ezer forintot, mert a költségvetés lyukait majd betömködjük. Az egy dolog. Hogy ellenőrzöd azt, hogy kinek hány macskája van? Kimegy majd a NAV, és nézi, hogy hol a macska? Hány macska van? Az ember esze megáll!

– hangsúlyozta Kocsis Máté.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk: brutális, 1300 milliárdos megszorításra készül a Tisza Párt.

Noha a Magyar Péterék által felrajzolt jövőkép állítólag a társadalmi egyenlőségre és a szociális jogok megerősítésére építene, a Tisza-terv valójában súlyos adóemelések sorát és a kedvezmények eltörlését szorgalmazza. Magyar Péterék gazdasági terve szerint többek között megszűnne a gyed, a gyerekek ellátása sem lenne ingyenes, de a mostani tb-rendszert is átszabnák. A párt programja ezenfelül radikális progresszív adóemelést vezetne be minden olyan jövedelemre, amely nem munkából származik.

A dokumentum alapján Magyar Péter pártja minden jel szerint egy markánsan baloldali fordulatot készít elő, és radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedben.

A dokumentum a társadalmi egyenlőségre és az állami újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, miközben az adó- és járulékemelések olyan széles körét sorolja fel, amely a lakosság és a vállalkozások túlnyomó többségét érintené.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


