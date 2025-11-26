Kocsis MátéTisza Pártközvélemény-kutatásMagyar Péter

Kocsis Máté Magyar Péternek: Még 137 nap, és felkenődsz a falra!

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint a Tisza-vezért már úgy befalta a saját propagandája, hogy teljesen megvakult.

Magyar Nemzet
2025. 11. 26. 17:29
Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI
„Magyar Péter ma is tátott szájjal szaladt be a balos közvélemény-kutatások erdejébe” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, a Tisza Párt elnöke „azzal védi a Medián mostani kamufelmérését, hogy a 2022-es választások előtt öt százalék előnyt mértek a Fidesznek, bezzeg most ennél is többet mérnek neki”.

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Máté Krisztián

„Péter, segítek! Valóban öt százalék előnyt mértek 2022-ben nekünk, de 20-szal nyertünk. Akkor is 15 százalékot elhallgattak” – emlékeztette Kocsis Máté a Tisza-vezért.

Téged már úgy befalt a saját propagandád, hogy teljesen megvakultál. Ez, azt hiszem, öngól vagy valami ilyesmi

– mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Kellemes számolgatást, még 137 nap, és felkenődsz a falra!”

– üzente Magyar Péternek Kocsis Máté.

Korábban beszámoltunk róla, hogy már a baloldali Medián méréseiben is erősödik a Fidesz, javul a közhangulat, emellett nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya.

„Ahogyan azt korábban előre jeleztem, a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdték korrigálni a manipulatív kutatásaikat annak érdekében, hogy majd a választás előtt egy viszonylag korrekt adatot tudjanak közölni, ne olyan irreális számokat, mint például azt, hogy 20 százalékkal vezet a Tisza” – tudatta Deák Dániel közösségi médiás posztjában. 

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ennek fényében érdemes nézni a Medián friss kutatását, amelyben ugyan a baloldali közvélemény-kutató szerint még mindig 10 százalékkal vezet a Tisza, de már ők is elismerik: 

érezhetően erősödik a Fidesz támogatottsága, javul a közhangulat, emellett nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya, ami a legalacsonyabb szint a Medián szerint 2024 nyara óta.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Bús Csaba)


