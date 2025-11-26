Magyar PéterDeák Dánielközvélemény-kutatás

Magyar Péter láthatóan bajban van, erősödik a Fidesz

Már a baloldali Medián méréseiben is erősödik a Fidesz, javul a közhangulat, emellett nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya – írja Deák Dániel a közösségi oldalán.

2025. 11. 26.
Brutális adóemeléseket tartalmaz a Tisza baloldi megszorítócsomagja Forrás: Facebook/ Magyar Péter
– Ahogyan azt korábban előre jeleztem, a baloldali közvélemény-kutatók is elkezdték korrigálni a manipulatív kutatásaikat annak érdekében, hogy majd a választás előtt egy viszonylag korrekt adatot tudjanak közölni, ne olyan irreális számokat, mint például azt, hogy 20 százalékkal vezet a Tisza – tudatta Deák Dániel közösségi médiás posztjában. 

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
Deák Dániel (Fotó: XXI. Század Intézet)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ennek fényében érdemes nézni a Medián friss kutatását, melyben ugyan a baloldali közvélemény-kutató szerint még mindig 10 százalékkal vezet a Tisza, de már ők is elismerik: 

érezhetően erősödik a Fidesz támogatottsága, javul a közhangulat, emellett nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya, ami a legalacsonyabb szint a Medián szerint 2024 nyara óta.

„Ezután nem meglepő, hogy Magyar Péter már mindent bevet, hogy rá figyeljenek: beállított fotókat és videókat készít arról, hogy hajat vág, illetve hogy süteményt süt”, mutatott rá Deák Dániel, hozzátéve: amikor egy politikusnak ez a legfőbb tevékenysége a közösségi médiában, akkor már látható, hogy bajban van. 

Ugyanezt láttuk korábban Márki-Zaynál, Vona Gábornál és Gyurcsány Ferencnél is.

A Tisza támogatottságának további csökkenése várható: nyilvánosságra került a párt tervezett megszorítócsomagja, amely jelentős adóemeléseket tartalmaz, gyakorlatilag nincsen olyan társadalmi csoport, amelyet ne érintene hátrányosan. Ez a bizonytalan szavazók megszólítása szempontjából a lehető legrosszabbkor jött Magyar Péternek – zárta gondolatait a politikai elemző. 

 


Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

