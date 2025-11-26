Magyar Péter ebben is Gyurcsányt majmolja + videó

Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc gyakorlatilag olyan, mint két tojás – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője új videójában bemutatta, hogy mindkét baloldali politikus a főzéssel próbált lájkokat vadászni és elterelni a figyelmet a számukra kellemetlen témákról.

Magyar Péter ezúttal feltételezhetően az eltitkolt baloldali megszorítócsomagról próbálja elterelni a figyelmet, ahogy októberben például a Harcosok Klubja edzőtábor sikerei elől menekült a konyhába. Emlékezetes, Magyar Péter egy beállított képes Facebook-posztban azt próbálta bizonygatni követőinek, hogy azért nem foglalkozik a Harcosok Klubja edzőtábor látható sikerével, mert egész nap főzött.