Magyar Péter újabb kamut főzött ki, de nem tudja elterelni a figyelmet a harcosok edzőtáborának sikeréről

Magyar Péter életében nem értett a sütés-főzéshez (ahogy a kertészkedéshez sem), de ma megint valami előre elkészített cukkinivel kábítja a szektát lájkokért – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán. Magyar Péter legújabb, beállított képes Facebook-posztjában, amelyre a Fidesz frakcióvezetője utalt, a Tisza Párt elnöke éppen azt próbálja bizonygatni követőinek, hogy azért nem foglalkozik a Harcosok klubja edzőtábor látható sikerével, mert egész nap főzött.

Forrás: Facebook

Mivel kétszínű, közben azért a vasárnapot is gyűlölködésre és fröcsögésre használja fel, pedig el lehet tölteni az időt egy nyugodt kirándulással is

– mutatott rá Kocsis Máté a Tisza Párt elnökével kapcsolatban. Hozzátette: „Például a szigligeti várnál, a gyerekekkel.” A helyszínről meg is osztott egy képet a frakcióvezető.

Csütörtökön pedig a békemeneten találkozunk!

– emlékeztetett Kocsis Máté. Majd arra kérte követőit, hogy osszák meg bejegyzését, hogy a hazudozós kamukukta hívei itt is fröcsöghessenek.

Magyar Péter magyarázkodása azért is visszás, mivel bár állítása szerint sokat főzött a „fiúknak”, mégis késő délelőtt óta négy posztot is készített a közösségi oldalára, amelyek csak gyűlölködésre és fröcsögésre jók.

Mint beszámoltunk róla, a hétvégén Zánkán zajlott a Harcosok klubja edzőtábora , amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mellett számos kormánypárti politikus, többek között Lázár János építési és közlekedési miniszter és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is felszólalt.

Egy hónappal ezelőtt tartották a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábort, ami szintén óriási siker volt, ám most még több digitális harcos gyűlt össze a folytatásra.