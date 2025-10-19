Lázár János: Az egész világban békét csinálunk + videó

Rendkívüli

Bezárt a Louvre, rablás történt a világhírű múzeumban + videó

Mi vagyunk a garancia, hogy Magyarország biztonságos ország marad, hogy minden magyarnak lesz munkája, hogy aki dolgozik, keveset adózzon, hogy minden fiatalnak lesz saját otthona – sorolta Lázár János Zánkán, a Harcosok Klubjának edzőtáborában.

2025. 10. 19. 12:58
Lázár János Harcosok klubja edzőtábor Zánka Lázár János/Facebook
– Mi, fideszesek vagyunk a garancia Magyarország békéjére, biztonságára és jövőjére – hangsúlyozta Lázár János a Harcosok Klubjának zánkai edzőtáborában.

Lázár János a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

Az építési és közlekedési miniszter közölte: a fideszesek Orbán Viktor három év kitartása után és a mostani kavarások közepette nem csak arra adnak garanciát, hogy Magyarországon béke lesz, hanem

az egész világban békét csinálunk.

– 2025 Magyarországán ez a politikai közösség és Orbán Viktor a garancia arra, hogy

Magyarország független ország marad, mi magyarok függetlenek maradunk, mert Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszeliek embere.

Mi vagyunk a garancia, hogy Magyarország biztonságos ország marad, mert amíg mi kormányozunk, egyetlen egy migráns sem lesz az országban – sorolta Lázár János. Úgy folytatta: ők a garancia arra, hogy minden magyarnak lesz munkája, hogy aki dolgozik, keveset adózzon, hogy minden fiatalnak lesz saját otthona, hogy ki tudja fizetni a számlákat, és a fideszesek garantálják minden nyugdíjasnak a nyugdíjat hónapról hónapra, hogy aki vidéken születik, ott is boldoguljon, és aki ide született, előrébb juthasson, feljebb kerülhessen.

Az építési és közlekedési miniszter fotókat is megosztott a Harcosok Klubja edzőtáborából a közösségi oldalán.

Együtt vagyunk, erősek vagyunk!

– írta bejegyzésében Lázár János.

Borítókép: Lázár János a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

