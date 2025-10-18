Harcosok KlubjaOrbán Viktorminiszterelnök

Üdvrivalgással fogadták Orbán Viktort a Harcosok Klubja edzőtáborában

Rengetegen vesznek részt a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában, amiről Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg galériát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 21:46
Orbán Viktor, Harcosok Klubja edzőtábor
Fotó: Facebook
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán galériát osztott meg a Harcosok Klubja edzőtáboráról. A képek alapján a rendezvény hatalmas siker, rengetegen vesznek részt a táborban.

Nagy siker a Harcosok Klubja edzőtábora (Forrás: Facebook)

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, ma startolt a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán, ami vasárnapig tart. A rendezvényen a kormányfő is részt vesz, akit vastapssal köszöntöttek a digitális harcosok.

Mint ismert, a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra. A helyszínről Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója már be is jelentkezett korábban, 

jelen van és felszólalt Lázár János építési és közlekedési miniszter, de a helyszínen tartózkodik Bayer Zsolt, lapunk publicistája is.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok Klubja zánkai edzőtáborában (Forrás: Facebook)

 

Bayer Zsolt
idezojelekzánka

Harcosok Klubja

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

