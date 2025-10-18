Saját magát buktatta le a balliberális sajtó Zánkán is

– A balliberó sajtó feladta, pedig olyan kedvesen hívtam őket – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ő sokkal kedvesebb a balliberális sajtóval, mint Magyar Péter, akit szolgalelkűen segítenek.

Sír a szívem, hogy nem fogadták el a meghívásomat

– tette hozzá Menczer, aki Harcosok Klubja második, szintén telt házas edzőtáborából jelentkezett, amit ezen a hétvégén Zánkán tartanak.

Megjegyzendő, hogy a balliberális sajtó rendre azon háborog, hogy nem tudnak kérdezni a kormánypárti politikusoktól. Pedig erre lehetőségük van, mint jelen esetben is, amikor Menczer tartott sajtótájékoztatót Zánkán. De a Kormányinfókon is rendszeresen kérdezhetik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és Vitályos Eszter kormányszóvivőt.

Borítókép: A balliberális sajtó inkább elkerülte a telt házas Harcosok Klubja edzőtábort (Forrás: Facebook)