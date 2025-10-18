sajtóMenczer TamásHarcosok Klubja

Saját magát buktatta le a balliberális sajtó Zánkán is

Menczer Tamás a közösségi oldalán osztotta meg, hogy hiába hívta a balliberális újságírókat a Harcosok Klubja második, szintén telt házas edzőtáborának sajtótájékoztatójára, azon egyikük sem jelent meg.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 17:01
Harcosok klubja edzőtábor Zánkán
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A balliberó sajtó feladta, pedig olyan kedvesen hívtam őket – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott bejegyzésben. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint ő sokkal kedvesebb a balliberális sajtóval, mint Magyar Péter, akit szolgalelkűen segítenek.

Sír a szívem, hogy nem fogadták el a meghívásomat

– tette hozzá Menczer, aki Harcosok Klubja második, szintén telt házas edzőtáborából jelentkezett, amit ezen a hétvégén Zánkán tartanak.

Megjegyzendő, hogy a balliberális sajtó rendre azon háborog, hogy nem tudnak kérdezni a kormánypárti politikusoktól. Pedig erre lehetőségük van, mint jelen esetben is, amikor Menczer tartott sajtótájékoztatót Zánkán. De a Kormányinfókon is rendszeresen kérdezhetik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert és Vitályos Eszter kormányszóvivőt.

 

Borítókép: A balliberális sajtó inkább elkerülte a telt házas Harcosok Klubja edzőtábort (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu