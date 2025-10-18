Menczer TamásEdzőtáborzánkaHarcosok Klubja

Startol a Harcosok Klubja második edzőtábora + videó

Zánkán veszi kezdetét a második Harcosok Klubja edzőtábor, ahol a Fidesz digitális harcosai gyűlnek össze. Menczer Tamás a rendezvény előtt posztolt a közösség oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 13:06
„Indulás Zánkára! Jön a 2. HK-edzőtábor. Jön a Budapesti Békecsúcs. A brüsszeli bábfigurákat meg elzavarjuk. Petinek megint nehéz hétvégéje lesz” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szombat délben.

Menczer Tamás (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A politikus posztjában a Harcosok Klubja edzőtáboráról számolt be, amelyet ezúttal Zánkán rendeznek meg október 18–19. között. Mint ismert, a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így 

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.

Menczer Tamás videóban is üzent követőinek:

Indulás Zánkára, fél 3-kor sajtótájékoztató, utána Harcosok Klubja edzőtábor

 – mondta.

Hozzátette:

„Békét akarunk, jön Trump és Putyin, jön a Budapesti Békecsúcs – Magyarország történelmet csinál. Nemet mondunk a háborúra, a Tisza-adóra és a nyugdíjak megadóztatására is.”

Borítókép: Sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
