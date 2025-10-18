Startol a Harcosok Klubja második edzőtábora + videó

„Indulás Zánkára! Jön a 2. HK-edzőtábor. Jön a Budapesti Békecsúcs. A brüsszeli bábfigurákat meg elzavarjuk. Petinek megint nehéz hétvégéje lesz” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szombat délben.

Menczer Tamás (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A politikus posztjában a Harcosok Klubja edzőtáboráról számolt be, amelyet ezúttal Zánkán rendeznek meg október 18–19. között. Mint ismert, a sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor óriási siker volt, így

most még több digitális harcos gyűlik össze a folytatásra.

Menczer Tamás videóban is üzent követőinek:

Indulás Zánkára, fél 3-kor sajtótájékoztató, utána Harcosok Klubja edzőtábor

– mondta.

Hozzátette:

„Békét akarunk, jön Trump és Putyin, jön a Budapesti Békecsúcs – Magyarország történelmet csinál. Nemet mondunk a háborúra, a Tisza-adóra és a nyugdíjak megadóztatására is.”

Borítókép: Sátoraljaújhelyi HK-edzőtábor (Forrás: Facebook)