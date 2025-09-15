Orbán Viktor: Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk! + videó

A kormányfő egy videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán, amiből jól látszik, hogy a fontos programok, beszédek mellett milyen közvetlen, vidám hangulatban telt a hétvége. Szombat este is rengeteg szelfi készült Orbán Viktorral.

Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk!

– írta a videóhoz a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)