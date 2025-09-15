Orbán ViktorSátoraljaújhelyEdzőtáborHarcosok Klubja

Orbán Viktor: Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk! + videó

Hangulatos videót osztott meg Orbán Viktor a Harcosok Klubja első edzőtáboráról. A felvételből látszik, milyen szeretettel, lelkesedéssel fogadta a hatalmas tömeg a miniszterelnököt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 22:45
Szombaton és vasárnap rendezték meg Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők a rendezvényen találkozhattak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a kormányfő politikai igazgatójával, valamint Menczer Tamással, a kormánypártok kommunikációs igazgatójával.

A kormányfő egy videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán, amiből jól látszik, hogy a fontos programok, beszédek mellett milyen közvetlen, vidám hangulatban telt a hétvége. Szombat este is rengeteg szelfi készült Orbán Viktorral.

Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk!

– írta a videóhoz a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


