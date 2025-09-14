Lázár JánosOrbán BalázsHarcosok Klubjaminiszterelnök

Dalra fakadt Lázár János

A Harcosok Klubjában énekelt az építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 21:57
Orbán Viktor, Harcosok Klubja edzőtábor
Fotó: Facebook
A Kossuth-nótát énekelte a Harcosok Klubja edzőtáborában. Erről tett közzé egy videót Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő és Lázár János építési és közlekedési miniszter az edzőtábor résztvevőivel fakadt dalra. 

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a kormánypártok kommunikációs igazgatójával.

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborában (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
