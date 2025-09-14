Dalra fakadt Lázár János

A Kossuth-nótát énekelte a Harcosok Klubja edzőtáborában. Erről tett közzé egy videót Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő és Lázár János építési és közlekedési miniszter az edzőtábor résztvevőivel fakadt dalra.

Mint megírtuk, szombaton és vasárnap tartják Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, ahová többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen a résztvevők találkozhattak Orbán Viktor kormányfővel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a kormánypártok kommunikációs igazgatójával.