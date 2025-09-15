politikaharcosok klubjaMenczer Tamáspolitikai harc

Menczer Tamás: A hazánkért, a családunkért kiállni a legnemesebb dolog + videó

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója mást gondol a politikai harcokról, mint sokan mások.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 15:13
Budapest, 2025. május 18. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án.
– Azt szokták mondani, és bizonyára találkozhatunk mindannyian ezzel, hogy a politikai harc, az valami csúnya dolog. A viták olyan mocsarasak, olyan földközeliek, olyan lábszagúak, és jobb ebből kimaradni – vetette fel Menczer Tamás a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában, amelyről videót osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy ő mást gondol erről.

Menczer Tamás, a Fidesz képviselője
Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– Én azt gondolom, hogy a hazáért, a legnagyobb közösségért, a nemzetért, de a kis közösségünkért, a településekért és a családért, mint a legalapvetőbb közösségért küzdeni, amellett kiállni, azért harcolni nem valami földközeli, nem valami lábszagú, nem valami mocsaras dolog,

hanem a legszebb és legnemesebb dolog, amit el lehet képzelni

– hangsúlyozta Menczer Tamás.


Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

