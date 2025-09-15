Menczer Tamás: A hazánkért, a családunkért kiállni a legnemesebb dolog + videó

– Azt szokták mondani, és bizonyára találkozhatunk mindannyian ezzel, hogy a politikai harc, az valami csúnya dolog. A viták olyan mocsarasak, olyan földközeliek, olyan lábszagúak, és jobb ebből kimaradni – vetette fel Menczer Tamás a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában, amelyről videót osztott meg a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, hogy ő mást gondol erről.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

– Én azt gondolom, hogy a hazáért, a legnagyobb közösségért, a nemzetért, de a kis közösségünkért, a településekért és a családért, mint a legalapvetőbb közösségért küzdeni, amellett kiállni, azért harcolni nem valami földközeli, nem valami lábszagú, nem valami mocsaras dolog,

hanem a legszebb és legnemesebb dolog, amit el lehet képzelni

– hangsúlyozta Menczer Tamás.