Mindenki elmondhatja, mit gondol a Tisza-adóról + videó

Ha a magyarok támogatják a Tisza-adót, akkor állást foglalhatnak mellette – mondta Menczer Tamás. Közölte: a nemzeti konzultáción a Tisza Párt szimpatizánsai is részt vehetnek.

2025. 09. 15. 13:20
– Mi nem akarunk adókat emelni. A Tisza Párt akar. Az emberek meg eldöntik, hogy ebből melyik tetszik nekik – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában a hamarosan induló nemzeti konzultációval kapcsolatban. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: azt is eldönthetik, hogy tetszik-e nekik az, hogy átverték őket.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyilatkozik a sajtónak a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvénye, a Polgári Piknik helyszínén Kötcsén 2025. szeptember 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Menczer Tamás szerint mindenkinek lehetőséget adnak, hogy állást foglaljon a Tisza-adóról (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A nemzeti konzultáción várják a Fidesz-szimpatizánsok mellett minden Tisza-szimpatizáns és minden magyar állampolgár véleményét

– hangsúlyozta Menczer Tamás a Telex kérdésére válaszolva. A kommunikációs igazgató cáfolta, hogy a nemzeti konzultáció egy párt szavazóinak mozgósításáról szólna.

Ha a magyar emberek úgy döntenek, hogy támogatják a Tisza-adót, akkor a Tisza mellett foglalnak állást, vagy ha más adórendszert szeretnének, akkor a Tisza mellett foglalnak állást, és aztán majd a választáson ezt újra el tudják mondani

– hangsúlyozta Menczer Tamás. Majd rámutatott: sokkal többet veszítenének a magyar emberek a Tisza-adóval, ha ezt hagyjuk, de nem hagyjuk.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

