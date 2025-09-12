Lomtalanítás volt a baloldalon, és még lesz is

A baloldalon az elmúlt években folyamatosan cserélődék a politikusok és a pártok, amint az egyik elhasználódott már jött is a következő. Csak egyvalami nem változik: az, amit a magyar emberekkel akarnak csinálni. Jelenleg Magyar Péterék pont ugyanúgy a családok elszegényítésén dolgoznának a Tisza-adóval és a rezsicsökkentés elvételével, mint ahogy az MSZP tette ezt 2010 előtt.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Minderre a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá egy pénteki posztjában.

Lomtalanítás volt a baloldalon, vettek új bútorokat (Magyar Péter), új függönyt (Tisza Párt). Ha elhasználódnak, ugyanúgy fogják kidobni őket, mint az előzőket

– mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter előtt egy másik Péter, Márki-Zay Péter volt a baloldal legnagyobb reménysége. A Tisza Párt előtt pedig nagy baloldali összefogás, azonban ez a próbálkozás is megbukott. Ahogy korábban a Gyurcsány Ferenccel fémjelzett, MSZP-ből kivált Demokratikus Koalíció is. De előttük még az MSZP is veszített a Fidesszel szemben.

Tehát látható, hogy nagyjából választásonként alakítanak valamit a baloldali felálláson, hogy „hátha ez most működni fog”, de a történelmi tapasztalat az, hogy az egyszer használatos pártok és politikusok sosem tudják kiépíteni azt a bizalmat, ami egy győzelemhez szükséges.

Mindez nem véletlen, hiszen akármilyen pártnak a zászlaja alatt indul a baloldal és akárkit állítanak az élre, az, amit akarnak sosem változik.

A kormányzati célok ugyanazok, mint 2002 és 2010 között, az MSZP-kormányok alatt, csak modernizálták az emberekre kivetendő terheket. A Tisza-adó ugyanazt a logikát követné, mint a korábbi baloldali pártok többkulcsos adói, s az eredmény is ugyanaz lenne: a középosztály megadóztatása és letaszítása a szerényebb pénzügyi lehetőségekkel rendelkezők közé.