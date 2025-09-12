Rendkívüli

Donald Trump: Elfogták Charlie Kirk gyilkosát

Magyar PéterTisza PártTisza-adóMárki-Zay Péter

Lomtalanítás volt a baloldalon, és még lesz is

A Tisza-adó ugyanazt a logikát követné, mint a korábbi baloldali pártok többkulcsos adói, s az eredmény is ugyanaz lenne: a középosztály megadóztatása és letaszítása a szerényebb pénzügyi lehetőségekkel rendelkezők közé.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 15:27
Magyar Péter (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A baloldalon az elmúlt években folyamatosan cserélődék a politikusok és a pártok, amint az egyik elhasználódott már jött is a következő. Csak egyvalami nem változik: az, amit a magyar emberekkel akarnak csinálni. Jelenleg Magyar Péterék pont ugyanúgy a családok elszegényítésén dolgoznának a Tisza-adóval és a rezsicsökkentés elvételével, mint ahogy az MSZP tette ezt 2010 előtt.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Minderre a Fidesz frakcióvezetője mutatott rá egy pénteki posztjában.

Lomtalanítás volt a baloldalon, vettek új bútorokat (Magyar Péter), új függönyt (Tisza Párt). Ha elhasználódnak, ugyanúgy fogják kidobni őket, mint az előzőket

– mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Emlékezetes, hogy Magyar Péter előtt egy másik Péter, Márki-Zay Péter volt a baloldal legnagyobb reménysége. A Tisza Párt előtt pedig nagy baloldali összefogás, azonban ez a próbálkozás is megbukott. Ahogy korábban a Gyurcsány Ferenccel fémjelzett, MSZP-ből kivált Demokratikus Koalíció is. De előttük még az MSZP is veszített a Fidesszel szemben. 

Tehát látható, hogy nagyjából választásonként alakítanak valamit a baloldali felálláson, hogy „hátha ez most működni fog”, de a történelmi tapasztalat az, hogy az egyszer használatos pártok és politikusok sosem tudják kiépíteni azt a bizalmat, ami egy győzelemhez szükséges.

Mindez nem véletlen, hiszen akármilyen pártnak a zászlaja alatt indul a baloldal és akárkit állítanak az élre, az, amit akarnak sosem változik.

A kormányzati célok ugyanazok, mint 2002 és 2010 között, az MSZP-kormányok alatt, csak modernizálták az emberekre kivetendő terheket. A Tisza-adó ugyanazt a logikát követné, mint a korábbi baloldali pártok többkulcsos adói, s az eredmény is ugyanaz lenne: a középosztály megadóztatása és letaszítása a szerényebb pénzügyi lehetőségekkel rendelkezők közé.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu