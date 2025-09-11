Rettentően fáj Magyar Péteréknek, hogy lebuktak a Tisza-adóval + videó

– Az újságíró kérdez, a politikus válaszol, én még így tanultam – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott, hogy ez a Tisza Pártnál nem így néz ki: az újságíró kérdez, Ruszin-Szendi Romulusz ellöki, Magyar Péter pedig hazudik.

Magyar Péter szerint ugyanis az embere nem ellökte az őt kérdező újságírót – ahogy azt mindenki láthatta a felvételen –, hanem beszélgetnek, nevetnek, és arrébb tolta, majd megölelték egymást.

Szentkirályi Alexandra rámutatott, hogy Magyar Péter megszállott hazudozó.

Ugyanígy kétségbeesetten hazudnak a Tisza-adóról is, mert lebuktak, az igazság pedig fáj nekik. Egyvalami biztos, az agresszió nem fér bele, és aki politikusként ilyet tesz, annak ez a karrierje végét jelenti

– jelentette ki a frakcióvezető. A jelek szerint a Tisza Pártot és a politikusaikat ez hidegen hagyja, senki nem szól egy szót sem, még Magyar Péter propagandasajtója sem – jegyezte meg.