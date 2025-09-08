A nemzeti konzultációval a magyarok megálljt parancsolhatnak a Tisza-adónak

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt vasárnapi kötcsei találkozón ismertette, hogy a kormány nemzeti konzultációt indít a kiszivárgott tiszás adótervekről. Mint ismert, egy feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Indokolt a konzultáció

A polgári kormány a 2010-es választás után vezette be az egykulcsos személyi jövedelemadót, amit most 15 százalékos. Azóta pedig többek között adómentessé tették a csedet és a gyedet, növelték a családi adókedvezményt, életre szóló adómentességet vezettek be a háromgyermekes és fiatal édesanyáknak. A kormánypártok elsöprő választási sikerei pedig azt mutatják, hogy a magyarok egyetértenek a jelenlegi adópolitikával.

Ezzel szemben a Tisza Párt mégis többkulcsos adót vezetne, amiről a magyarok 2010-ben már véleményt mondtak, amikor megbuktak a progresszív szja-t támogató balliberális pártok.

A Tisza-adó jelentős érvágás lenne minden társadalmi csoportnak, így Magyar Péterék terve nem az emberek érdekeit szolgálja. Emiatt indokolt, hogy a kormány kikérje a magyar emberek véleményét a Tisza Párt adóterveiről.