Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Magyar PéterTisza-adóáfarezsicsökkentésadóemelés

Tisza-adó, rezsinövelés, bukott szakértők – ez Magyar Péter igazi gazdasági programja

Súlyos megszorításokat jelentene mindenkire nézve a Tisza Párt gazdasági terve. A kiszivárgott dokumentum és felvételek szerint Magyar Péterék többkulcsos adórendszert vezetnének be. A rezsicsökkentésnek is véget vetne a Tisza, ami mögött megjelentek a 2010 előtti balliberális világ bukott szakértői.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 13:52
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hatalmas botrány lett abból, hogy a Tisza Párt adóemelést hajtana végre kormányra kerülve. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak. 

Dalnoki Áron, Magyar Péter, stratégia
Dálnoki Áron és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százalékra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

 

„Nem lehet erről beszélgetni”

Később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke volt az, aki elszólta magát, hogy a Tisza Párt átalakítaná a személyi jövedelemadó rendszerét is. A politikus az etyeki beszédében kikotyogta: pártja progresszív, többkulcsos adóemelést tervez, minderről azonban nem lehet beszélni.

Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet

– fogalmazott Tarr Zoltán.

Tisza párt, tarr zoltán, magyar péter
Tarr Zoltán elszólta magát a Tisza-adóról (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Péter alelnöke azt is mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

A Tisza Párt dokumentuma szerint az áfa csökkentése és cserébe a progresszív adózás visszaállítása lenne indokolt. Egy százalékpontos áfacsökkentés nagyjából háromszázmilliárd hiányt okoz a költségvetésben, amit pótolni kell. 

Ráadásul az áfacsökkentés közvetetten a multik támogatása: a kereskedők lenyelnék a különbözetet.

A kereskedők gyakran „lenyelik” az áfacsökkentést, míg az állam bevételének nagy része áfából származik – az áfabevételek kiesése ezért súlyosan ronthatná a költségvetési egyensúlyt.

 

Brutális rezsinövelést hozna Magyar Péter terve

Magyar Péter az augusztus huszadikai beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, hogy kitiltanák az orosz energiahordozókat az EU-ból. A Tisza vezére bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené. Az európai energiapiac elmúlt évei bizonyították, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez. A kínálat mesterséges szűkítésével ugyanis az árak megemelkednek, az eladók piaci ereje megnő, ami újabb (elsősorban amerikai) függési viszonyt teremt.

A Századvég elemzése szerint az új díjak jelentősen meghaladnák a hatályos, hatóságilag szabályozott árszinteket. A lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének.

Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6564 forintot fizet áramért és 9906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. 

Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene.

 

A régi balliberális világ emberei a Tisza Párt körül

A Tisza körül több gazdasági szakember is mozog, egyikük Petschnig Mária Zita. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.

Petschnig elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.

Immár az egyik Tisza-sziget egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.

A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására

– mondta Petschnig gúnyosan.

Több Tisza-sziget Facebook-oldalán is megjelent a megszorító csomagjáról hírhedtté vált Bokros Lajos azon gondolata, amelyben az anyák adómentességét világbajnok gonoszságnak nevezte és annak eltörlése mellett érvelt.

Bokros Lajos is feltűnt a Tisza Pártnál (Fotó: Facebook)

De feltűnt Surányi György is, aki a Bokros-csomag végrehajtásában játszott döntő szerepet. A rákosmenti Tisza-fórumon egyenesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni. Elárulta, rendszeresen beszél a Tisza Párt vezetőivel, így Magyar Péterrel is, de az édesanyák adókedvezményét is fenntarthatatlannak nevezte. Szerinte egy új kormánynak ezen is változtatnia kell majd.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu