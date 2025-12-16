gyurcsány ferencnézőpont intézettiszaszdszmagyar péterborbély beáta

A Gyurcsány–Bajnai-korszak jönne vissza Magyar Péterékkel

Akkor voltak ennyire durva megszorítások, mint amit a Tisza Párt tervez.

Munkatársunktól
2025. 12. 16.
Magyarországon a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok idején már egyszer megtapasztalhattuk, hogy milyen is a baloldali megszorítócsomag – emlékeztetett Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője a közösségi oldalán. Mint írta, bár a választási kampányban tagadták, végül mégis megszorításokat vezettek be. 

Hozzátette, az alábbi hasonlóságok fedezhetők fel az akkori intézkedések és a Tisza-csomag pontjai között:

  • A 2006-os országgyűlési választásokon az akkori kormányzó erők (MSZP–SZDSZ) nem megszorításokat, hanem kifejezetten jóléti, életszínvonal-javító politikát ígértek. Gyurcsány Ferenc többször hangsúlyozta: „Nem lesznek megszorítások.” Az ígéretekkel ellentétben végül brutális megszorítások következtek.
  • A választási kampányban 25-ről húsz százalékra csökkentették az áfát, majd 2009-ben ismét 25 százalékra emelték. 

A Tisza tervei szerint már 32 százalékra emelnék az áfát bizonyos kategóriákban.

„Büntetőáfa” sújtaná az 1600 köbcenti fölötti autókat, beleértve az alkatrész- és szervizelési költségeket. A dohánytermékek és az alkohol is ebbe a kategóriába esne, utóbbiakra célzott különadók is rakódnának. 

  • Bár csökkentést ígértek, végül 2006–2007-ben jelentősen megemelték a járulékokat, ez a munkaadókat és a munkavállalókat is súlyosan érintette. 

A Tisza tervezett megszorításai miatt a vállalkozók jóval magasabb adóterhekkel és több adminisztrációval néznének szembe,

a munkavállalók adókedvezményei pedig jelentősen szűkülnének: például megszüntetnék vagy szűkítenék a kivát, a katát, illetve az ekhót.

  • Azt ígérték, hogy megtartják az akkori családtámogatási rendszert, végül szigorították a táppénz, a gyes és a gyed feltételeit is, 2009-ben a gyed maximális időtartamát két évről egy évre csökkentették. 

A Tisza tervei szerint is megszűnne a gyed, helyette csak fizetős biztosítói csomag járna. 

A baloldal a kampányban végig tagadta, végül mégis jelentős megszorításokat hajtott végre, ami hatalmas választói elégedetlenséget váltott ki – idézte fel Borbély Beáta.

 

