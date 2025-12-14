Jövő héten igazi politikai kriminek lehetünk tanúi

„Rendkívül intenzív, nagy tétű politikai hét előtt állunk” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a „szőlőutcázás” sem hozott új lendületet a Tiszának. Úgy véli, a párt szombati felvonulásán megjelent kevés résztvevő inkább az ellenzéki párt kudarcát, mint előretörését szimbolizálta.

Szerinte politikai kudarc volt, nem sikerült elterelni a figyelmet a Tisza-adókról és -programról. „Mivel a Tisza szerint borzasztó helyzetben van a magyar gazdaság és a 2010-re levitézlett szakértők, Lengyel Lászlótól Bokros Lajosig, ott sündörögnek a párt körül, érthető és hihető, hogy megszorításra törekednek. Ez azonban politikai öngyilkosság” – mutatott rá az elemző.

Az uniós hírekre rátérve felhívta a figyelmet: a németek átveszik az EU vezetését. „Ursula von der Leyen bizottsági elnök, Manfred Weber európai néppárti elnök és Friedrich Merz kancellár híres triójához hamarosan csatlakozhat az európai ügyészség német vezetője” – emlékeztetett. Ehhez a szervezethez akar csatlakozni Magyar Péter, lemondva a nyomozás szuverenitásáról – fűzte hozzá.

Ha mindez nem lenne elég, szintén német vezetője lehet negyedszázad után az Európai Központi Banknak is, amely azért is érdekes, mert a Tisza az euróövezethez is csatlakozna, lemondva a monetáris szuverenitásról is.

2026 tavaszán a magyaroknak arról is dönteni kell, mennyire engedelmeskedjen Magyarország az európai/német unió/birodalom elvárásainak

– figyelmeztetett.

A brüsszeli folyamatok Orbánt Viktort igazolják

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a most kezdődő hetet egy politikai krimi fogja uralni. Úgy látja, egyelőre csak kérdések sorakoznak:

Megtörik-e a belgákat az orosz vagyon kiadása kapcsán?

A németek (Brüsszel) a magyar–szlovák–cseh és belga–olasz tiltakozást is figyelmen kívül tudják-e hagyni?

Átírják-e, egyoldalúan, Ukrajna finanszírozása érdekében is az európai döntéshozatal szabályait?

Ukrajnára hivatkozva Brüsszel el tudja-e újra adósítani az EU-t?

El tudja-e érni Brüsszel, hogy az ukrajnai béke támogatását Ukrajna 2027-es EU-tagságával összekapcsolja, felülírva a tagállamok vétóját?

Az elemző szerint a brüsszeli folyamatok mind Orbán Viktor előrejelzéseit igazolják és a Tiszát egyre nehezebb helyzetbe hozzák.

Szeretnék, ha nem a háború eszkalációjáról, meg az ukrán EU-csatlakozásról szólna a magyar választási kampány, de arról fog. A válságban lévő Tisza Pártnak ez nem nagy segítség Brüsszeltől, sőt. Nesze sánta, még egy púp…

– zárta bejegyzését Mráz Ágoston Sámuel.