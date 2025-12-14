Orbán ViktorBrüsszelDigitális Polgári KörTisza-adóHáborúellenes Gyűlés

Orbán Viktor óriási csatára számít a jövő heti EU-csúcson

Óriási csata lesz a jövő heti csúcson. Szükség lesz minden erőnkre és minden támogatásra – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: a digitális polgári körök országjárásának következő állomása jövő szombaton lesz, Szegeden tartanak újabb háborúellenes gyűlést, ahol a kormányfő is felszólal.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 15:59
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„Tegnap Mohácson folytattuk a háborúellenes országjárást. Örülök, ha Te is ott voltál. De ha nem, jövő szombaton Szegeden találkozhatunk!” – írta a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetét külpolitikával kezdte: „Brüsszel átlépte a Rubicont”. Kifejtette: az uniós vezetés a tagállamok között írásos szavazásra bocsátott egy kezdeményezést a befagyasztott orosz vagyonról, amelyről eddig félévente szavaztak az országok, és mindig egyhangú döntést hoztak. A mostani eljárással viszont az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik.

Orbán Viktor miniszterelnök és Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Leszögezte: ehhez nincs joguk, ugyanis ez szembemegy az alapító szerződésekkel. Az Európai Unióban megszűnt a jogállamiság, és a brüsszeli bürokraták a szabályok fölé helyezték magukat. Rámutatott: az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot.

Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában – emelte ki, majd emlékeztetett: mindez kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt történt. Ezzel az Európai Unióban

a jog uralma helyére a bürokraták uralma lépett, vagyis beállt a brüsszeli diktatúra.

„Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért. Óriási csata lesz a jövő heti csúcson. Szükség lesz minden erőnkre és minden támogatásotokra” – hangsúlyozta.

 

Baljós árnyak a NATO-nál

Felhívta a figyelmet arra is, közben aggasztó hírek érkeznek a NATO háza tájáról is. „Mark Rutte főtitkár meredek dolgokat mondott. Szerinte mi vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására. Meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk.  A NATO-főtitkára eddig nem mondott ilyen vadakat. Pálfordulása egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben” – mutatott rá a kormányfő.

Szerinte Rutte ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat. „Mi, magyarok a NATO tagjaként elutasítjuk a háborús propagandát.

Ragaszkodunk ahhoz, hogy a NATO maradjon az, ami: egy védelmi szövetség.

Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja. Ukrajna önmagáért harcol, nem értünk. Tegyük helyre a dolgokat” – hangsúlyozta.

 

A migrációs veszély ezúttal nyugatról támad

Orbán Viktor körlevelében kiemelt szerepet kapott a migráció kérdése is. „Eddig úgy tudtuk, a veszély délről jön. Ami viszont most történt, az nyugatról támad” – fogalmazott, rámutatva: ez egy teljesen új fejezet a migráció történetében. Kifejtette: az unió döntése értelmében nyugati irányból tömegével akarják küldeni Magyarországra a migránsokat.

Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket, akkor fizetnünk kell. Miközben már így is fizetünk bírságként napi egymillió eurót, mert délen megállítjuk a migránsokat, és nem engedjük be őket. Az ember esze megáll

– fogalmazott.

 

Elküldhetjük a baloldalt oda, ahová való

A miniszterelnök rátért a hazai közélet eseményeire is. Mint írta, a kormány szakértői bontogatják a tiszás megszorító csomagot, amelynek egészségügyi részét vették górcső alá. „A legfelháborítóbbnak azt találták, hogy

a Tisza megszüntetné a társadalombiztosítást, külföldi biztosítók kezére játszaná az egészségügyet, és elvenné az ingyenes orvosi ellátást nem csak a felnőttektől, hanem a gyerekektől is.

Igen, a szülők fizethetnék a kötelezőt a gyerek után is”– hangsúlyozta.

Rámutatott: a megszorító csomag lényege, hogy a társadalom egészségügyi biztosítása jelenlegi formájában megszűnne. Az életmentésre korlátozódó sürgősségi beavatkozásokon kívül gyakorlatilag mindenért fizetni kellene. Kiegészítő biztosítási csomagokat kellene kötni a külföldi tulajdonú, profitérdekelt magánbiztosítóknál. Akinek pedig nincs pénze drága kiegészítő biztosítócsomagra, az silányabb egészségügyi ellátáshoz jut.

Ez felháborító, az emberek ezt nem akarják. Közösen kell fellépnünk a baloldal újabb megszorítási tervei ellen! 2008-ban egy népszavazással sikerült megállítani őket. Most könnyebb dolgunk van, négy hónap múlva elküldhetjük a baloldalt oda, ahová való. A csomagjával együtt

– emelte ki a kormányfő.

 

Felfelé ívelő vendégforgalom, új amerikai nemzetbiztonsági stratégia

Röviden kitért a magyarországi vendégforgalomra is. Mint írta, 7 százalékkal múlja felül még a tavalyi rekordév azonos időszakának eredményét is. Szerinte a folyamatosan növekvő turizmus jól mutatja azt is, hogy az átgondolt fejlesztések és a jól célzott szakmai kampányok kézzelfogható eredményeket érnek el és növelik hazánk ismertségét. A vendégkör megoszlása országos viszonylatban kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek a külföldi és belföldi utazók. Felhívta a figyelmet, hogy a Balaton térsége továbbra is a vidék egyik leglátogatottabb úti célja.

Végezetül a kormányfő ismét felhívta a figyelmet egy külpolitikai vonatkozású témára, az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiára. Úgy véli, ez az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma.

Washingtonban tűpontosan látják Európa lecsúszását.

„Érdemes elolvasni az egész anyagot. Még sokat fogunk hallani róla” – állapította meg Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


Fontos híreink

