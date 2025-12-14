Orbán Viktor óriási csatára számít a jövő heti EU-csúcson

„Tegnap Mohácson folytattuk a háborúellenes országjárást. Örülök, ha Te is ott voltál. De ha nem, jövő szombaton Szegeden találkozhatunk!” – írta a digitális polgári körök tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök üzenetét külpolitikával kezdte: „Brüsszel átlépte a Rubicont”. Kifejtette: az uniós vezetés a tagállamok között írásos szavazásra bocsátott egy kezdeményezést a befagyasztott orosz vagyonról, amelyről eddig félévente szavaztak az országok, és mindig egyhangú döntést hoztak. A mostani eljárással viszont az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik.

Orbán Viktor miniszterelnök és Andor Éva, a TV2 műsorvezetője a mohácsi háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Leszögezte: ehhez nincs joguk, ugyanis ez szembemegy az alapító szerződésekkel. Az Európai Unióban megszűnt a jogállamiság, és a brüsszeli bürokraták a szabályok fölé helyezték magukat. Rámutatott: az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen és rendszeresen megerőszakolja az európai jogot.

Teszi ezt azért, hogy folytathassa a nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút Ukrajnában – emelte ki, majd emlékeztetett: mindez kevesebb mint egy héttel az Európai Unió legfontosabb döntéshozatali szerve, az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács ülése előtt történt. Ezzel az Európai Unióban

a jog uralma helyére a bürokraták uralma lépett, vagyis beállt a brüsszeli diktatúra.

„Magyarország tiltakozik a döntés ellen, és mindent megtesz a jogszerű állapot helyreállításáért. Óriási csata lesz a jövő heti csúcson. Szükség lesz minden erőnkre és minden támogatásotokra” – hangsúlyozta.

Baljós árnyak a NATO-nál

Felhívta a figyelmet arra is, közben aggasztó hírek érkeznek a NATO háza tájáról is. „Mark Rutte főtitkár meredek dolgokat mondott. Szerinte mi vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására. Meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk. A NATO-főtitkára eddig nem mondott ilyen vadakat. Pálfordulása egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben” – mutatott rá a kormányfő.