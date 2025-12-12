Orbán Viktor videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben arról beszélt: a migráció kérdésében egészen új fejezet kezdődött Európában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy korábban számos kihívással szembesült Magyarország a migráció területén, de a mostani helyzet precedens nélküli.
Orbán Viktor: A migráció ügyében sok mindent kitalált már Brüsszel, de ez minden határon túlmegy
Teljesen új helyzet állt elő a migráció ügyében – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az Európai Unió olyan döntést hozott, amelynek értelmében Magyarországnak nyugati irányból kellene migránsokat befogadnia, ellenkező esetben súlyos pénzbüntetést kell fizetnie.
Orbán Viktor a videóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében eddig nem tapasztalt helyzet állt elő.
A miniszterelnök szerint Magyarország ugyan Európát védi az illegális bevándorlással szemben, mégis napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie amiatt, hogy nem engedi be a migránsokat.
Kiemelte: míg korábban a migrációs nyomás délről érkezett, a mostani döntés már nyugatról jelent támadást. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ezzel teljesen új fejezet nyílik a migráció történetében, mivel az Európai Unió olyan, Magyarországtól nyugatra fekvő országokból irányítaná ide a migránsokat, amelyek nem tudták vagy nem akarták megvédeni magukat, ezért ott a migránsok bejutottak.
Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket – sok száz migránsról beszélünk –, akkor fizetnünk kell.
– fogalmazott, és hozzátette:
Sajnálom, hogy ebben nincs nemzeti egység, mert a DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot, ezt eddig is támogatta és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra. Ez mindent új színben tüntet föl. Nyilvánvaló, hogy a migráció kérdése az áprilisi választásnak fontos kérdése lesz. Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését, és beengedik nyugatról a migránsokat. Ez is az egyik tétje, az egyik legnagyobb tétje lesz a választásoknak
– mondta el a magyar miniszterelnök a videóban.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Leprás esetet azonosítottak Kolozsváron
Romániában több mint négy évizede diagosztizálták az utolsó megbetegedést.
Deák Dániel: Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak
Brüsszel megkerülné az uniós jogot, hogy elvegye az orosz vagyont.
Idős férfit zaklattak Zelenszkij emberrablói + videó
Durva jelenetek Ukrajnában.
Marseille-ben már a gyerekek sincsenek biztonságban
A helyiek nap mint nap találkoznak az erőszak nyomaival.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Leprás esetet azonosítottak Kolozsváron
Romániában több mint négy évizede diagosztizálták az utolsó megbetegedést.
Deák Dániel: Most kell igazán szurkolni Orbán Viktornak
Brüsszel megkerülné az uniós jogot, hogy elvegye az orosz vagyont.
Idős férfit zaklattak Zelenszkij emberrablói + videó
Durva jelenetek Ukrajnában.
Marseille-ben már a gyerekek sincsenek biztonságban
A helyiek nap mint nap találkoznak az erőszak nyomaival.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!