Orbán Viktor: A migráció ügyében sok mindent kitalált már Brüsszel, de ez minden határon túlmegy

Orbán Viktor a videóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében eddig nem tapasztalt helyzet állt elő.

A miniszterelnök szerint Magyarország ugyan Európát védi az illegális bevándorlással szemben, mégis napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie amiatt, hogy nem engedi be a migránsokat.

Kiemelte: míg korábban a migrációs nyomás délről érkezett, a mostani döntés már nyugatról jelent támadást. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ezzel teljesen új fejezet nyílik a migráció történetében, mivel az Európai Unió olyan, Magyarországtól nyugatra fekvő országokból irányítaná ide a migránsokat, amelyek nem tudták vagy nem akarták megvédeni magukat, ezért ott a migránsok bejutottak.

Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket – sok száz migránsról beszélünk –, akkor fizetnünk kell.

– fogalmazott, és hozzátette:

Sajnálom, hogy ebben nincs nemzeti egység, mert a DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot, ezt eddig is támogatta és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra. Ez mindent új színben tüntet föl. Nyilvánvaló, hogy a migráció kérdése az áprilisi választásnak fontos kérdése lesz. Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését, és beengedik nyugatról a migránsokat. Ez is az egyik tétje, az egyik legnagyobb tétje lesz a választásoknak

– mondta el a magyar miniszterelnök a videóban.