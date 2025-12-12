Orbán ViktorMagyarországmigrációs paktum

Orbán Viktor: A migráció ügyében sok mindent kitalált már Brüsszel, de ez minden határon túlmegy

Teljesen új helyzet állt elő a migráció ügyében – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az Európai Unió olyan döntést hozott, amelynek értelmében Magyarországnak nyugati irányból kellene migránsokat befogadnia, ellenkező esetben súlyos pénzbüntetést kell fizetnie.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 10:33
Orbán Viktor Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Orbán Viktor videót tett közzé a közösségi oldalán, amelyben arról beszélt: a migráció kérdésében egészen új fejezet kezdődött Európában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy korábban számos kihívással szembesült Magyarország a migráció területén, de a mostani helyzet precedens nélküli.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor. Fotó: MTI

Orbán Viktor a videóban arról beszélt, hogy a migráció ügyében eddig nem tapasztalt helyzet állt elő. 

A miniszterelnök szerint Magyarország ugyan Európát védi az illegális bevándorlással szemben, mégis napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie amiatt, hogy nem engedi be a migránsokat.

Kiemelte: míg korábban a migrációs nyomás délről érkezett, a mostani döntés már nyugatról jelent támadást. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ezzel teljesen új fejezet nyílik a migráció történetében, mivel az Európai Unió olyan, Magyarországtól nyugatra fekvő országokból irányítaná ide a migránsokat, amelyek nem tudták vagy nem akarták megvédeni magukat, ezért ott a migránsok bejutottak.

Nyakunkba küldik őket nyugatról, és ha mi nem fogadjuk őket – sok száz migránsról beszélünk –, akkor fizetnünk kell. 

– fogalmazott, és hozzátette:

Sajnálom, hogy ebben nincs nemzeti egység, mert a DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot, ezt eddig is támogatta és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra. Ez mindent új színben tüntet föl. Nyilvánvaló, hogy a migráció kérdése az áprilisi választásnak fontos kérdése lesz. Ellenállunk-e, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését, és beengedik nyugatról a migránsokat. Ez is az egyik tétje, az egyik legnagyobb tétje lesz a választásoknak

– mondta el a magyar miniszterelnök a videóban.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

