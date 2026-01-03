Rendkívüli

Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

üzemanyagolajárakolajpiac

Üzemanyagárak: kellemes meglepetést hozhat a következő időszak az autósoknak

Kiderült milyen árakkal számolnak az elemzők.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 11:40
Fennmaradhat az olajárak csökkenése Fotó: Czimbal Gyula Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tavaly januárban még 75 dollár körüli átlagos olajárat jósoltak az elemzők. Az első csapást az áprilisi vámvihar mérte az olajpiacra. Onnan még visszaépültek az árak. A WTI, a Brent és az Ural jegyzése is visszakapaszkodott 75 dollár közelébe. Ám nyár közepétől megindult a máig tartó hosszú lecsorgás. Decemberben már 50-60 dollár között mozog a három nagy benchmark. Az elemzők egymással versengve publikálják az egyre alacsonyabb olajárprognózisokat – írta a Világgazdaság.

Háborútól a szankciós hálóig 

Az olajpiac idei ármozgásai historikusan nem számítanak extrémnek. Különösen nem, ha figyelembe vesszük Donald Trump amerikai elnök vámháborúját, a kínai–amerikai kereskedelmi konfliktust, a gázai válságot, az ukrajnai háborút, s a mindezekhez kapcsolódó szankciós hálót. Nyilvánvalóan a legerősebben ható tényező az ukrajnai háború lezárása lenne. Már a többször újrakezdett béketárgyalások és a tűzszünet reménye is rendre lejtőre küldték az olajárakat. Nem véletlenül, hiszen az orosz olajtermelés a globális kibocsátás több mint tíz százalékát adhatja.

Az orosz olajtermelést sújtó szankciók feloldása robbanásszerűen megerősítené a kínálati oldalt. Egyrészt jócskán csökkenne a rövid távú orosz ellátási zavarok jelentette kockázat, emellett visszaáramlana a piacra a jelenleg tengeren tárolt, jelentős mennyiségű orosz olaj.

Év végére azonban újabb válsággóc alakult ki, mely éppen ellentétesen irányba hat, amennyiben Venezuela amerikai blokádja, s az ország árnyékflottájának feltartóztatása nyomán a karácsonyi ünnepek előtt váratlanul kilőtt az addig a 2021-es mélypontok felé tartó olajár.  

A venezuelai kőolaj a globális kínálat mindössze egy százalékát adja, ezért a piaci szereplők korábban nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget az esetleges korlátozásoknak. Úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok és az OPEC+ termelői csoport növekvő kínálata nagyrészt ellensúlyozza az ellátási zavarok miatti aggodalmakat. Az amerikai elnök által bejelentett teljes és átfogó embargó hozott fordulatot. A piac immár komolyan veszi, hogy az amerikai hadihajók megállítják a szankcionált venezuelai olajszállító tankereket.

Milyen árakkal számolnak az előrejelzések?

Az olaj világpiaci ára jövőre tartósan 60 dollár alá kerülhet – legalábbis erre utalnak a nagy befektetési bankok és az Egyesült Államok Energiahivatalának (EIA) friss prognózisai. A szakértők szerint 2026-ban a piacot túlkínálat jellemzi majd, amelyet a gyenge keresletnövekedés és a tovább bővülő OPEC+ és nem OPEC-termelés egyaránt erősít. Ami lefelé tolja az olajárakat.

Hosszan fennmaradó túlkínálatra számít a holland ABN AMRO Bank, előrejelzésük szerint, a Brent ára a jövő év elején még 58 dollár lehet, de 2026 végére akár 50 dollárra is mérséklődhet. Míg az éves átlagárat 55 dollárra teszik. A Reuters november végi elemzői felmérése alapján a WTI jövőre átlagosan 59 dollárra eshet, míg a Brent 62 dollár körül alakulhat. A Goldman Sachs ennél is nagyobb esést lát: a WTI átlagát 53 dollárra várja jövőre. Ugyanakkor úgy vélik, hogy a piac jövőre ledolgozza a túlkínálati hullámot, s 2027-re ismét egyensúlyba kerül.

Jelenleg, talán a JPMorgan elemzése a legmerészebb: szerintük a Brent olaj hordónkénti ára 2027-re akár a 30 dollárig is eshet a világpiacra ömlő túlkínálat hatására.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.