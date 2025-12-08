WashingtonUkrajnaKijevtervezet

Washington új játékszabályai: mit üzen Ukrajnának?

Az Egyesült Államok védelmi csomagja egyszerre erősíti Ukrajna katonai támogatását és jelzi az amerikai stratégiai prioritások átrendeződését. A tervezet több száz millió dollárt biztosít, mégis egyre határozottabban ösztönzi Kijevet a gyors – akár fájdalmas engedményekkel járó – béketárgyalásokra Moszkvával. Mindeközben Washington növekvő teherátvállalást vár Európától, miközben saját figyelmét az indo–csendes-óceáni térségre és a határbiztonságra összpontosítja.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 17:02
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az Egyesült Államok kongresszusa december 7-én bemutatta azt a 900 milliárd dolláros védelmi törvényjavaslatot, amelynek egyik kulcseleme az Ukrajna számára nyújtott katonai támogatás. Washington évi 400 millió dollárt irányoz elő a Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) program számára a 2026-os és 2027-es költségvetési években, miközben a törvény számos stratégiai amerikai védelmi prioritást is átalakít – számolt be róla a Kyiv Independent.

Washington mind határozottabban ösztönzi Kijevet egy gyors békemegállapodás elfogadására
Washington mind határozottabban ösztönzi Kijevet egy gyors békemegállapodás elfogadására (Fotó: AFP)

Már Washington előtt a törvényjavaslat

A most nyilvánosságra került változat a képviselőház és a szenátus korábbi tervezeteinek kompromisszumos összefésülése, és akár már a héten szavazásra bocsáthatják a washingtoni törvényhozók. A dokumentum újra engedélyezi az USAI-program alkalmazását, amelyen keresztül a Pentagon amerikai védelmi beszállítókkal kötött szerződések révén juttat fegyvereket Ukrajnának.

Mindemellett az amerikai törvényhozás szigorúbb jelentéstételi kötelezettséget ír elő az európai szövetségesek Kijevnek nyújtott támogatásáról.

Ez jól tükrözi Washington növekvő elvárását: Európa nagyobb szerepet vállaljon Kijev katonai támogatásában. A tervezet a Fehér Ház eredeti javaslatához képest 8 milliárd dollárral magasabb összeggel számol. Emellett növeli az amerikai katonák bérét, bővíti az Arany Kupola névre keresztelt légvédelmi rendszer finanszírozását, megerősíti az indo–csendes-óceáni térségben folytatott katonai jelenlétet, valamint lehetőséget ad aktív szolgálatos katonák bevetésére a mexikói határnál.

Új nyomás Kijeven

A fejlemények egybeesnek azzal, hogy Washington mind határozottabban ösztönzi Kijevet egy gyors békemegállapodás elfogadására Moszkvával 

– akkor is, ha ez súlyos engedményeket követelne Ukrajnától. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia mindezt kiegészíti azzal, hogy szigorúbb hangot üt meg az európai szövetségesekkel szemben, miközben látványosan kerüli Oroszország bírálatát.

Ukrajnát érintő új rendelkezések

Olha Sztefanisina, Ukrajna washingtoni nagykövete rámutatott: a törvényjavaslat határozottan elítéli, hogy Oroszország mintegy húszezer ukrán gyermeket hurcolt el, akiknek az azonnali szabadon bocsátását követeli. A jogszabály azt is előírja, hogy a Pentagon 48 órán belül értesítse a kongresszust, ha bármilyen módon korlátozni kívánja az Ukrajnával megosztott hírszerzési információkat. Sztefanisina szerint a USAI program időtartamát 2029-ig hosszabbítják meg.

Háttérbe szoruló közvetlen támogatás

A Biden-kormányzat gyakorlatától eltérően Donald Trump elnök jelentősen visszafogta az Ukrajnának nyújtott közvetlen amerikai támogatást. 

Elnöksége kezdete óta nem hagyott jóvá új csomagot a Presidential Drawdown Authority (PDA) keretében – ez volt Biden egyik legfontosabb gyorssegélyezési eszköze. Az új adminisztráció ehelyett NATO-partnereken keresztül értékesít fegyvereket Ukrajnának. A mostani védelmi törvényjavaslat jelentős anyagi forrást biztosít Ukrajna számára, ugyanakkor egyértelműen jelzi az amerikai stratégiai prioritások átrendeződését. Előző cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy az amerikai elnök több bejelentést is tett egy korábbi washingtoni kabinetülésen az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Miközben Washington továbbra is számottevő támogatást nyújt Kijevnek, mind nagyobb nyomást helyez európai szövetségeseire és magára Ukrajnára is, hogy a háború kimenetelét érintő döntésekben nagyobb felelősséget vállaljanak.

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

