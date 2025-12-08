Washington új játékszabályai: mit üzen Ukrajnának?

Az Egyesült Államok kongresszusa december 7-én bemutatta azt a 900 milliárd dolláros védelmi törvényjavaslatot, amelynek egyik kulcseleme az Ukrajna számára nyújtott katonai támogatás. Washington évi 400 millió dollárt irányoz elő a Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) program számára a 2026-os és 2027-es költségvetési években, miközben a törvény számos stratégiai amerikai védelmi prioritást is átalakít – számolt be róla a Kyiv Independent.

Washington mind határozottabban ösztönzi Kijevet egy gyors békemegállapodás elfogadására (Fotó: AFP)

Már Washington előtt a törvényjavaslat

A most nyilvánosságra került változat a képviselőház és a szenátus korábbi tervezeteinek kompromisszumos összefésülése, és akár már a héten szavazásra bocsáthatják a washingtoni törvényhozók. A dokumentum újra engedélyezi az USAI-program alkalmazását, amelyen keresztül a Pentagon amerikai védelmi beszállítókkal kötött szerződések révén juttat fegyvereket Ukrajnának.