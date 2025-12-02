TrumpháborúEgyesült Államokkáoszorosz-ukrán háború

Donald Trump: Amerika nem finanszírozza tovább a háborút, az oroszokkal együtt dolgozunk

Az amerikai elnök több bejelentést is tett a washingtoni kabinetülésen az ukrajnai háborúval kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok anyagilag már nem vesz részt a konfliktusban. Donald Trump kijelentése szerint elődje, Joe Biden 350 milliárd dollárt osztott szét, mint a cukorkát.

Sebők Barbara
2025. 12. 02. 20:20
Fotó: CHIP SOMODEVILLA Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A TASZSZ beszámolója szerint Trump azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államoknak már nincs anyagi szerepe az ukrajnai válságban. – Mint tudják, problémánk van azzal a háborúval, amelyet népünk jelenleg Oroszország és Ukrajna között próbál megoldani. Anyagilag már nem veszünk részt ebben a háborúban – mondta a kabinetülésen. 

Donald Trump: Amerika nem finanszírozza tovább a háborút, az oroszokkal együtt dolgozunk. Fotó: AFP

Az elnök hozzátette:

Biden 350 milliárd dollárt osztott szét, mint a cukorkát. Ez egy hatalmas halom pénz, nagy része készpénzben, és jelentős összeg felszerelésben. Én nem adok ki semmit. NATO-felszereléseket árulunk. Az európai országok a felszerelések értékének száz százalékát fizetik nekünk, majd elviszik Ukrajnába vagy azt csinálnak vele, amit akarnak. De mi megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet. Nyolc háborút oldottam meg. Ez lesz a kilencedik, és az embereink most Oroszországban vannak, hogy megnézzék, meg tudjuk-e oldani ezt a helyzetet

– tette hozzá Trump.

 

Trump szerint az ukrajnai háború káosz

A Sky News beszámolója szerint Trump a washingtoni kabinetülést megelőzően az újságíróknak arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború káosz, és nem könnyű a helyzetet megoldani. – Próbáljuk rendezni a helyzetet. Hadd mondjam el, hogy ez nem könnyű helyzet. Micsoda káosz! – fogalmazott az amerikai elnök.

Ugyanekkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki állami látogatáson van Írországban, egy dublini rendezvényen arról beszélt, hogy a béketárgyalások gyors üteme, valamint az Egyesült Államok érdeklődése okot adott neki az optimizmusra. – Kicsit optimista vagyok, mert a tárgyalások gyors üteme és az amerikai oldal érdeklődése miatt van okom rá. Ez azt mutatja, hogy Amerika nem vonul vissza a diplomáciai párbeszédből, és ez jó – mondta Zelenszkij.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a kabinetülés után hangsúlyozta: 

Ez nem a mi háborúnk, ez nem az elnök háborúja. Ha Donald Trump lett volna az elnök, ez soha nem történt volna meg. Ő az egyetlen vezető a világon, aki segíthet véget vetni ennek.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

