A TASZSZ beszámolója szerint Trump azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államoknak már nincs anyagi szerepe az ukrajnai válságban. – Mint tudják, problémánk van azzal a háborúval, amelyet népünk jelenleg Oroszország és Ukrajna között próbál megoldani. Anyagilag már nem veszünk részt ebben a háborúban – mondta a kabinetülésen.

Donald Trump: Amerika nem finanszírozza tovább a háborút, az oroszokkal együtt dolgozunk. Fotó: AFP

Az elnök hozzátette:

Biden 350 milliárd dollárt osztott szét, mint a cukorkát. Ez egy hatalmas halom pénz, nagy része készpénzben, és jelentős összeg felszerelésben. Én nem adok ki semmit. NATO-felszereléseket árulunk. Az európai országok a felszerelések értékének száz százalékát fizetik nekünk, majd elviszik Ukrajnába vagy azt csinálnak vele, amit akarnak. De mi megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet. Nyolc háborút oldottam meg. Ez lesz a kilencedik, és az embereink most Oroszországban vannak, hogy megnézzék, meg tudjuk-e oldani ezt a helyzetet

– tette hozzá Trump.

Trump szerint az ukrajnai háború káosz

A Sky News beszámolója szerint Trump a washingtoni kabinetülést megelőzően az újságíróknak arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború káosz, és nem könnyű a helyzetet megoldani. – Próbáljuk rendezni a helyzetet. Hadd mondjam el, hogy ez nem könnyű helyzet. Micsoda káosz! – fogalmazott az amerikai elnök.