Moszkvába érkezett Trump küldöttsége, Putyin figyelmeztette Európát + videó

Miközben Moszkvába érkezett Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner, Volodimir Zelenszkij Dublinban számolt be az amerikai–ukrán béketerv részleteiről.

Sebők Barbara
2025. 12. 02. 17:55
Amerikai–orosz tárgyalás Forrás: AFP
Mint ismert, Vlagyimir Putyin és Trump megbízottja, Steve Witkoff ma vitatják meg a korábban az ukrán küldöttséggel folytatott találkozójukon felvetett kérdéseket. 

Moszkvában fogadták Trump küldöttségét, Zelenszkij bemutatta a béketervet
Moszkvában fogadták Trump küldöttségét, Zelenszkij bemutatta a béketervet. Fotó: AFP

Zelenszkij: Elkészült a húszpontos béketerv

Az ukrán elnök sajtótájékoztatóján jelentette be Dublinban, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok véglegesített egy húszpontos béketervet. Mint mondta, az eredeti, amerikai javaslat Genfben még 28 pontból állt, amelyet a múlt hétvégi floridai tárgyalások során szűkítettek és formáltak át. Zelenszkij szerint még maradt néhány nyitott kérdés, de úgy látja, az ország az egyik legnehezebb, ugyanakkor legoptimistább pillanatát éli a béke szempontjából – írja a Sky News tudósítása.

Most nagyobb esély van a háború befejezésére, mint valaha

– jelentette ki Zelenszkij.

 

Trump követei Moszkvában: Michelin-csillagos vacsora a találkozó előtt

Donald Trump tárgyalóküldöttsége – Steve Witkoff üzletember és Trump veje, Jared Kushner – közben megérkezett Moszkvába, ahol Kirill Dmitrijev, az orosz elnök egyik közeli munkatársa kísérte őket. A beszámolók szerint a felek egy Michelin-csillagos étteremben vacsoráztak röviddel azelőtt, hogy találkoznak Putyinnal.

A delegáció érkezéséről korábban is jelentek meg hírek, de ezúttal az orosz fél is utalt a találkozóra, amelynek részleteiről hivatalos közlés egyelőre nincs. 

A találkozó időzítése mindenesetre figyelemre méltó: párhuzamosan zajlott Zelenszkij európai körútjával és az amerikai–ukrán béketerv ismertetésével.

Putyin: Oroszország készen áll, ha Európa háborút akar

A moszkvai befektetési fórum után mondott beszédében Putyin ismét hangsúlyozta: Oroszország nem kíván konfliktust Európával, de felkészült minden eshetőségre.

Nem tervezünk háborút Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa hirtelen háborút akar indítani ellenünk, akkor mi már most készen állunk

– fogalmazott, majd úgy vélte, az európai országok nem békés megoldásokon dolgoznak, hanem Oroszországnak elfogadhatatlan feltételeket támasztanak. Putyin szerint az európaiak még az amerikai kormányt és Donald Trumpot is akadályozzák abban, hogy tárgyalásokon keresztül jöhessen létre megállapodás.

Pokrovszk orosz ellenőrzés alatt – keményebb váláscsapások jöhetnek

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Pokrovszk városa immár teljes egészében az orosz hadsereg irányítása alatt áll, ezt a moszkvai védelmi tárca által közzétett felvételekkel támasztotta alá. Emellett a közelmúltban orosz tartályhajókat ért támadásokat kalózkodásnak nevezte, és kilátásba helyezte, hogy Oroszország válaszul kiterjeszti az ukrán kikötők és hajók elleni csapásokat.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin meets with members of the media after addressing participants of the VTB Investment Forum "Russia Calling!" in Moscow on December 2, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Putyin: Oroszország készen áll, ha Európa háborút akar. Fotó: AFP

A RIA Novosztyi beszámolója szerint Vlagyimir Putyin az Oroszország hív! befektetési fórum plenáris ülésén a nyugati szankciók hatástalanságáról, az orosz gazdaság előtt álló kihívásokról és a kulcsfontosságú partnerekkel való együttműködésről beszélt. 

Putyin kiemelte, hogy Oroszország ugyan külső nyomást érez, de gazdasága sikeresen megbirkózik a kihívásokkal, és a Nyugat szankciói nem képesek irányítani a globális gazdaságot. 

A világ országainak többsége pragmatikus, és Oroszország továbbra is együttműködik stratégiai partnereivel, köztük Kínával és Indiával, különösen az energetika, az ipar és a mezőgazdaság területén. A fórumon Putyin hangsúlyozta, hogy célja a Pekinggel és Újdelhivel folytatott együttműködés technológiai komponensének erősítése, és ezt részletesen meg fogja vitatni közelgő indiai látogatása során Narendra Modi miniszterelnökkel, beleértve az indiai áruk importjának növelését Oroszország piacára.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Kirill Dmitrijev gazdasági megbízott és Jurij Uszakov tanácsadó kíséretében találkozik Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Donald Trump amerikai elnök vejével (Fotó: AFP)

