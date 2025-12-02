Moszkvába érkezett Trump küldöttsége, Putyin figyelmeztette Európát + videó

Trump követei Moszkvában: Michelin-csillagos vacsora a találkozó előtt

Donald Trump tárgyalóküldöttsége – Steve Witkoff üzletember és Trump veje, Jared Kushner – közben megérkezett Moszkvába, ahol Kirill Dmitrijev, az orosz elnök egyik közeli munkatársa kísérte őket. A beszámolók szerint a felek egy Michelin-csillagos étteremben vacsoráztak röviddel azelőtt, hogy találkoznak Putyinnal.

A delegáció érkezéséről korábban is jelentek meg hírek, de ezúttal az orosz fél is utalt a találkozóra, amelynek részleteiről hivatalos közlés egyelőre nincs.

A találkozó időzítése mindenesetre figyelemre méltó: párhuzamosan zajlott Zelenszkij európai körútjával és az amerikai–ukrán béketerv ismertetésével.

Putyin: Oroszország készen áll, ha Európa háborút akar

A moszkvai befektetési fórum után mondott beszédében Putyin ismét hangsúlyozta: Oroszország nem kíván konfliktust Európával, de felkészült minden eshetőségre.

Nem tervezünk háborút Európával, ezt már százszor elmondtam. De ha Európa hirtelen háborút akar indítani ellenünk, akkor mi már most készen állunk

– fogalmazott, majd úgy vélte, az európai országok nem békés megoldásokon dolgoznak, hanem Oroszországnak elfogadhatatlan feltételeket támasztanak. Putyin szerint az európaiak még az amerikai kormányt és Donald Trumpot is akadályozzák abban, hogy tárgyalásokon keresztül jöhessen létre megállapodás.