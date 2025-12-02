Moszkvába érkezett Trump küldöttsége, Putyin figyelmeztette Európát + videó

Mint ismert, Vlagyimir Putyin és Trump megbízottja, Steve Witkoff ma vitatják meg a korábban az ukrán küldöttséggel folytatott találkozójukon felvetett kérdéseket.
Zelenszkij: Elkészült a húszpontos béketerv
Az ukrán elnök sajtótájékoztatóján jelentette be Dublinban, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok véglegesített egy húszpontos béketervet. Mint mondta, az eredeti, amerikai javaslat Genfben még 28 pontból állt, amelyet a múlt hétvégi floridai tárgyalások során szűkítettek és formáltak át. Zelenszkij szerint még maradt néhány nyitott kérdés, de úgy látja, az ország az egyik legnehezebb, ugyanakkor legoptimistább pillanatát éli a béke szempontjából – írja a Sky News tudósítása.
Most nagyobb esély van a háború befejezésére, mint valaha
– jelentette ki Zelenszkij.
