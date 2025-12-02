„Lehetőségük lesz megvitatni a Kijev és Washington között elért megállapodásokat a megoldások keresésével kapcsolatban” – mondta az indiai médiának tartott tájékoztatón.
Putyin Trump emberével tárgyal: ezekről lesz szó
Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja megvitatják a floridai ukrán küldöttséggel folytatott találkozójukon felvetett kérdéseket – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Ahogy Peszkov tisztázta, az amerikai fél korábban két hétig intenzíven dolgozott az ukrán képviselőkkel az amerikai elnök tervének kidolgozásán – írja a RIA Novosztyi.
Nagyra értékeljük Donald Trump és kormánya erőfeszítéseit, és a jövő generációi számára is kezelni szeretnénk a biztonsági kihívásainkat
– mondta a sajtótitkár.
Putyin és Witkoff találkozója pár óra múlva kezdődik. Hozzátette, hogy az amerikai elnök veje, Jared Kushner is részt vesz rajta.
Vasárnap amerikai és ukrán delegációk tárgyaltak Floridában.
Witkoff és Kushner mellett az amerikai oldalt Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Hasznosnak és produktívnak nevezte a megbeszéléseket, de megjegyezte, hogy még sok munka van hátra.
Az AFP szerint Witkoff egy nappal korábban ismét találkozott Kijev képviselőivel, konkrétan Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával. Ezt követően Umerov Írországba utazott, hogy részletes jelentést nyújtson be Volodimir Zelenszkijnek.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff (Fotó: AFP)
Az emberrablók a fővárosban akcióztak + videó
Egyre durvább erőszakot alkalmaznak a toborzók.
Továbbgyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, újabb letartóztatás történt
Rács mögött az energiaügyi miniszterhelyettes.
Zelenszkij még több pénzt akar, s ha lehet azonnal
Még egymilliárd eurót kértek az európai szövetségesektől.
Zelenszkij már a tűzszünetről beszélt
Az elnök szeretné, ha a háborúpárti politikusok is részt vennének a tárgyalásokban.
