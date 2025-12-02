Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Putyin Trump emberével tárgyal: ezekről lesz szó

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja megvitatják a floridai ukrán küldöttséggel folytatott találkozójukon felvetett kérdéseket – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 13:53
Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff Fotó: ALEXANDER KAZAKOV Forrás: POOL/AFP
„Lehetőségük lesz megvitatni a Kijev és Washington között elért megállapodásokat a megoldások keresésével kapcsolatban” – mondta az indiai médiának tartott tájékoztatón.

Peszkov: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff megvitatják a floridai ukrán küldöttséggel folytatott találkozójukon felvetett kérdéseket (Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)
Peszkov: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff megvitatják a floridai ukrán küldöttséggel folytatott találkozójukon felvetett kérdéseket (Fotó: Pool/Alexander Zemlianichenko)

Ahogy Peszkov tisztázta, az amerikai fél korábban két hétig intenzíven dolgozott az ukrán képviselőkkel az amerikai elnök tervének kidolgozásán – írja a RIA Novosztyi.

Nagyra értékeljük Donald Trump és kormánya erőfeszítéseit, és a jövő generációi számára is kezelni szeretnénk a biztonsági kihívásainkat

– mondta a sajtótitkár.

Putyin és Witkoff találkozója pár óra múlva kezdődik. Hozzátette, hogy az amerikai elnök veje, Jared Kushner is részt vesz rajta.

Vasárnap amerikai és ukrán delegációk tárgyaltak Floridában.

Witkoff és Kushner mellett az amerikai oldalt Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Hasznosnak és produktívnak nevezte a megbeszéléseket, de megjegyezte, hogy még sok munka van hátra.

Az AFP szerint Witkoff egy nappal korábban ismét találkozott Kijev képviselőivel, konkrétan Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával. Ezt követően Umerov Írországba utazott, hogy részletes jelentést nyújtson be Volodimir Zelenszkijnek.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff (Fotó: AFP)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

