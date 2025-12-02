Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

A hírek szerint a november 30-án, Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között tartott megbeszélések kulcsfontosságú kérdésekben nem hoztak előrelépést. Különösen nem sikerült elmozdulást elérni Oroszország követelésében sem, amely a Donbász megszállatlan területeire vonatkozik. A német miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy a tűzszünet esélye most nagyobb, mint valaha. Ez a diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően válhatott lehetővé. Johann Wadeful szerint a békefolyamat fájdalmas engedményeket követelhet meg Kijevtől. Véleménye szerint az ukránoknak népszavazáson kell dönteniük arról, hogy elfogadják-e a háború befejezésének feltételeit.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff (Fotó: AFP)