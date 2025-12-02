Rendkívüli

Itt az újabb brüsszeli korrupciós botrány, lecsapott a rendőrség

Itt vannak a részletek: ekkor fogadja Trump emberét Putyin

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja ma délután találkoznak – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A megbeszélésre figyel a világ. Közben Johann Wadeful német külügyminiszter a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy a békefolyamat fájdalmas engedményeket követelhet meg Kijevtől. Véleménye szerint az ukránoknak népszavazáson kellene dönteniük arról, elfogadják-e a háború lezárásának feltételeit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 12:10
Vlagyimir Putyin és Stewe Witkoff Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az amerikai vezető különmegbízottjának találkozója moszkvai idő szerint 17 óra után kezdődik. Ezt december 2-án jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy tájékoztatón.

Johann Wadeful német külügyminiszter szerint a békefolyamat fájdalmas lehet Ukrajna számára (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)
A ZN.ua ukrán médium is emlékeztetett, ma Moszkvában 

tárgyalásokat terveznek Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin között.

A hírek szerint a november 30-án, Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között tartott megbeszélések kulcsfontosságú kérdésekben nem hoztak előrelépést. Különösen nem sikerült elmozdulást elérni Oroszország követelésében sem, amely a Donbász megszállatlan területeire vonatkozik. A német miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy a tűzszünet esélye most nagyobb, mint valaha. Ez a diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően válhatott lehetővé. Johann Wadeful szerint a békefolyamat fájdalmas engedményeket követelhet meg Kijevtől. Véleménye szerint az ukránoknak népszavazáson kell dönteniük arról, hogy elfogadják-e a háború befejezésének feltételeit.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Előfizetek az újságra

