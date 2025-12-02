Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff, az amerikai vezető különmegbízottjának találkozója moszkvai idő szerint 17 óra után kezdődik. Ezt december 2-án jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy tájékoztatón.
Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja ma délután találkoznak – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A megbeszélésre figyel a világ. Közben Johann Wadeful német külügyminiszter a Neue Osnabrücker Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy a békefolyamat fájdalmas engedményeket követelhet meg Kijevtől. Véleménye szerint az ukránoknak népszavazáson kellene dönteniük arról, elfogadják-e a háború lezárásának feltételeit.
A ZN.ua ukrán médium is emlékeztetett, ma Moszkvában
tárgyalásokat terveznek Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin között.
A hírek szerint a november 30-án, Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között tartott megbeszélések kulcsfontosságú kérdésekben nem hoztak előrelépést. Különösen nem sikerült elmozdulást elérni Oroszország követelésében sem, amely a Donbász megszállatlan területeire vonatkozik. A német miniszter ugyanakkor úgy látja, hogy a tűzszünet esélye most nagyobb, mint valaha. Ez a diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően válhatott lehetővé. Johann Wadeful szerint a békefolyamat fájdalmas engedményeket követelhet meg Kijevtől. Véleménye szerint az ukránoknak népszavazáson kell dönteniük arról, hogy elfogadják-e a háború befejezésének feltételeit.
