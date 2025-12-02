Az amerikai–orosz diplomácia új lendületet kapott: Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff ma az orosz fővárosban személyesen tárgyal Vlagyimir Putyinnal az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervről. A találkozó jelentőségéről és a béke esélyeiről Bendarzsevszkij Antont, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját kérdeztük.
Putyin és Trump különmegbízottja a békéről tárgyalnak ma
Donald Trump elnök különmegbízottja, Steve Witkoff ma Moszkvába utazik, hogy Vlagyimir Putyinnal tárgyaljon. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője válaszolt lapunk kérdéseire.
A szakértő szerint minden egyes egyeztetés közelebb viszi a feleket a rendezés lehetőségéhez, még akkor is, ha az aktuális fordulótól nem várható látványos áttörés. Úgy fogalmazott: az elmúlt hónapok béketervezet-sorozata jól mutatja, hogyan mozdultak el a felek a korábban átléphetetlennek tartott határvonalakon. Ami Ukrajna számára fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, ma már akár az alku részévé válhat. Ennek ellenére nem hiszi, hogy most gyors megoldás születne. Álláspontját azzal magyarázta, hogy az eredeti, Washington által bemutatott tervezet egyértelműen kedvezőbb volt Moszkvának, mint Kijevnek. Az átdolgozások azonban fokozatosan rontották az orosz pozíciót. A jelenlegi 19 pontos verzió – amely az ukrán–amerikai megbeszélések után született – jóval kedvezőtlenebb Moszkva számára, mint az eredeti 28 pontos tervezet.
Bendarzsevszkij szerint nincs realitása annak, hogy Putyin olyan ajánlatot fogadjon el, amely rosszabb helyzetet tükröz, mint a korábbi béketerv.
Putyin nyeregben van – miért engedne?
Az ukrán tárgyalási pozíciót jelentősen rontja a kialakult ukrán belpolitikai krízis. Bendarzsevszkij szerint Moszkva úgy látja: nemcsak a fronton, de politikailag is erőfölényben van. A Kijevet megrázó korrupciós botrány és Andrij Jermak – Zelenszkij legerősebb belpolitikai támasza – kiesése súlyosan meggyengítette az ukrán elnök pozícióját. Jermak háttérmunkája korábban lehetővé tette, hogy Zelenszkij a külpolitikára, a külföldi tárgyalásokra és a háborús döntésekre koncentráljon. Ez a struktúra most szétesett, és nincs olyan szereplő, aki azonnal át tudná venni Jermak feladatait. A szakértő szerint ez a helyzet Moszkva számára egyértelmű jelzés: ha Kijev gyengül, érdemes magasabb árat kérni.
Miért elégedne meg Oroszország kevesebbel, ha úgy érzi, még további engedmények kicsikarására is lehetősége nyílhat?
A Kreml nyílt elutasítása ugyanakkor valószínűtlen, hiszen Moszkva kerüli a közvetlen konfrontációt Trumppal. A szakértő inkább újabb módosítási igényre vagy finom visszautasításra számít. Putyin korábban úgy fogalmazott: a jelenlegi javaslat „jó kiindulópont”, vagyis vannak elemei, amelyek elfogadhatók, mások viszont nem.
Miközben Steve Witkoff moszkvai útja kétségkívül fontos diplomáciai állomás, egy gyors békemegállapodásra továbbra sem sok esély mutatkozik. Azonban Bendarzsevszkij Anton szerint minden egyes ilyen tárgyalássorozat és minden egyes frissített béketervezet közelebb viszi a feleket a megállapodáshoz.
Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
