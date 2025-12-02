Putyin és Trump különmegbízottja a békéről tárgyalnak ma

A szakértő szerint minden egyes egyeztetés közelebb viszi a feleket a rendezés lehetőségéhez, még akkor is, ha az aktuális fordulótól nem várható látványos áttörés. Úgy fogalmazott: az elmúlt hónapok béketervezet-sorozata jól mutatja, hogyan mozdultak el a felek a korábban átléphetetlennek tartott határvonalakon. Ami Ukrajna számára fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, ma már akár az alku részévé válhat. Ennek ellenére nem hiszi, hogy most gyors megoldás születne. Álláspontját azzal magyarázta, hogy az eredeti, Washington által bemutatott tervezet egyértelműen kedvezőbb volt Moszkvának, mint Kijevnek. Az átdolgozások azonban fokozatosan rontották az orosz pozíciót. A jelenlegi 19 pontos verzió – amely az ukrán–amerikai megbeszélések után született – jóval kedvezőtlenebb Moszkva számára, mint az eredeti 28 pontos tervezet.

Bendarzsevszkij szerint nincs realitása annak, hogy Putyin olyan ajánlatot fogadjon el, amely rosszabb helyzetet tükröz, mint a korábbi béketerv.